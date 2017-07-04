Serdar’da bitmek bilmeyen çalışma

Cadde sakinleri, “Çalışma aylardır devam ediyor. Bitmek bilmedi. Her taraf toz toprak içinde. Bu sıcak havalarda camları açamıyor, balkona çıkamıyoruz” diye dert yanıyorlar. İşin hızlandırılıp, bir an önce bitirilmesi isteniyor.
Cadde sakinleri, “Çalışma aylardır devam ediyor. Bitmek bilmedi. Her taraf toz toprak içinde. Bu sıcak havalarda camları açamıyor, balkona çıkamıyoruz” diye dert yanıyorlar. İşin hızlandırılıp, bir an önce bitirilmesi isteniyor.
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