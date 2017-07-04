Serdar’da bitmek bilmeyen çalışma

İzmit Serdar Mahallesi’nde Selahattin Eyyubi Caddesi üzerinde, İSU müteahhiti bir alt yapı çalışması başlatmış.

Cadde sakinleri, “Çalışma aylardır devam ediyor. Bitmek bilmedi. Her taraf toz toprak içinde. Bu sıcak havalarda camları açamıyor, balkona çıkamıyoruz” diye dert yanıyorlar. İşin hızlandırılıp, bir an önce bitirilmesi isteniyor.