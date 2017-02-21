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Serebral palsi hastası genç, yaşadıklarını kitap haline getiriyor

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Serebral palsi hastası genç, yaşadıklarını kitap haline getiriyor
Gebze İlçesi'nde serebral palsi (beyin felci) hastası 16 yaşındaki Muhammed Ali Muslu, doktorunun uyguladığı tedavi sonucu daha iyi hareket edebilir hale gelirken, yaşamını ve tedavi sürecini kitap haline getirmek için yazmaya başladı

Gebze'de serebral palsi hastası Muhammed Ali Muslu, hastalığı nedeniyle hareket etmekte zorlanırken, tedavi için özel bir hastaneye gitti. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Cengiz Çabukoğlu ile ekibi Muhammed Ali Muslu'yu kontrolden geçirdikten sonra ameliyata aldı. 16 ameliyat birden yapılarak Muhammed Ali Muslu'nun daha rahat hareket edebilir hale gelmesi sağlandı. Muhammed Ali Muslu ameliyatın ardından fizik tedaviye başladı. Muslu yaşamını ve tedavi sürecini yazdığını belirterek, "Ben Cengiz hocaya gelmeden önce çok kötüydüm. Düzgün oturamıyordum, yatamıyordum, kendimi çeviremiyordum. Cengiz hocaya geldikten sonra beni ameliyat etti. Şimdi daha iyi hareket edebiliyorum. Ona emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Şu anda yaşadıklarımla ilgili kitap yazıyorum. Seneye çıkacak inşallah" dedi.

Dr. Cengiz Çabukoğlu, Muhammed Ali Muslu'nun daha önce gerekli tedaviyi almadığını ifade ederek, "Kendi başına oturamıyordu, yatak içerisindeydi ve yatak içerisinde bile dönmekte zorluk çekiyor ve dönemiyordu. Elini kullanamıyordu. Hastamızı değerlendirdiğimizde gerçekten çok etkilenmiş bir serebral palsi hastasıydı. Neler yapabileceğimizi ciddi bir ekip çalışmasıyla değerlendirdikten sonra yaklaşık 16 ameliyatı aynı anda yaptık. Ellerine kas gevşetmeleri ve tendon transferleri, ayaklarına tendon transferleri ve artrodezler ve osteotomi gibi kemik ameliyatları yaptık. Bu 16 ameliyatın takibinde şu anda bir fizik tedaviye başlandı. Kendi başına oturabilir durumda. Ayağa kalkıp durabilir durumda" diye konuştu.

Fizik tedavinin devam ettiğini söyleyen Çabukoğlu, "Şu anda kitap yazmak istiyor. Yazıyor ve bana da her gün gösteriyor. Bu duruma gelmiş durumda. Bundan sonraki aşamada fizik tedavi çok önemli. Fizik tedavi bu hastalığın başından sonuna kadar hayatın her döneminde var olan bir şey. Yaşı ileri iken yapılan tedavilerde kaslar zayıflamış olduğu için daha çok zorlanıyoruz. Şu anda denge çalışması, koordinasyon dediğimiz el ve ayak becerilerinin arttırılması ve kas güçlendirmeleri ile çok daha iyi hale geliyorlar" dedi.

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