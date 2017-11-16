Serhat Boz cinayeti davasında karar

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Avcılı ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Doğan A. ile Semih B. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Yusuf Coşkun'un savunma için söz verdiği sanık avukatı Nazmi Küçükosmanoğlu, kavganın ardından müvekkilinin yaklaşık 500 kişilik taraftar grubunun linç girişiminden kurtulmak istediği sırada talihsiz olayın yaşandığını söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, ''kasten öldürme'' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığa, "haksız tahrik" ve duruşmalardaki iyi halini gözeterek 15 yıl hapis cezası verdi.

Öte yandan, tutuksuz sanıklar Doğan A. ile Semih B'ye ise "yaralama" suçlarından adli para cezası verildi.

- Olay

İzmir'de yapılacak Altay-Kocaelispor maçına otobüsle gitmek için Perşembe Pazarı Alanı'nda, 19 Mart'ta bir araya gelen grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, olayda yaralanan Serhat Boz (27), Hakan Kaptan (27), Okan Örçen (25) ve Erol Ali Örçen çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Serhat Boz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Serhat Avcılı, Doğan A. ve Semih B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, Avcılı tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.