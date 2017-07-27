Serhat Boz cinayeti davasında kavga çıktı!

Kocaeli'de taraftarlar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Avcılı, müşteki sanık Doğan Adıgüzel ve Okan Ali Örçen ile müştekiler İsmail Boz, Salih Coşkun ve taraf avukatları katıldı.

Sanıkların kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin kabul kararının okunmasının ardından, sanık ve tanıkların ifadelerinin dinlenmesine geçildi. Bu sırada koridorda bekleyen taraflar arasında arbede çıktı.

Taraftarların, araya giren polislerle tartışması ve gürültünün salona gelmesi üzerine tepki gösteren Mahkeme Başkanı Yusuf Coşkun, gürültü nedeniyle kafalarının karıştığını ve sağlıklı şekilde yargılama yapamadıklarını söyleyerek, duruşma salonunun önünde bekleyenlerin adliyenin dışına çıkarılması talimatı verdi.

Koridorun boşaltılmasının ardından savunma yapan Doğan Adıgüzel, olay günü arkadaşları olan sanık Serhat Avcılı ve Semih Balta ile diğer arkadaşlarının olduğu otobüse binmek istediklerini bu sırada maktul Serhat Boz'un sert bir şekilde "Neden dolaşıyorsunuz, hadi gidin otobüse" şeklinde konuşması üzerine kendisinin de "Sana ne" diye cevap verdiğini anlattı.

Cevap vermesi üzerine Boz'un yumruk attığını ve kendisinin de karşılık vermesinin ardından kavga çıktığını belirten Adıgüzel, "Serhat Boz'un arkadaşları otobüsten inerek bana ve arkadaşlarım Semih ile sanık Serhat'a vurmaya başladılar. Karşı gruptan Okan bıçakla saldırmak istedi. Maktul Serhat Boz, sanık Serhat Avcılı'nın boğazına bıçak dayayarak 'Keseyim mi?' diye bağırdı." diye konuştu.

Adıgüzel, maktulun nasıl ve ne şekilde bıçaklandığını ve sanık Serhat Boz'un elinde bıçak görmediğini öne sürerek, kendisine vuran sanık Okan Ali Örçen'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Sanık Okan Ali Örçen ise maç dolayısıyla otobüse binmek için toplanma alanına gittiklerini, bu sırada Serhat Boz ile 3 kişinin kavga ettiğini ve taraftar grubu lideri Özgür Taşkıran'ın kavgayı ayırmaya çalıştığını gördüğünü aktararak, Doğan Adıgüzel'in elindeki bıçağı sallaması üzerine karnından yaralandığını, yere düşen bıçağı alarak Adıgüzel'e salladığını ifade etti.

Örçen, kavgada hayatını kaybeden Serhat Boz'u kimin bıçakladığını görmediğini belirtti.

- "Olay nedeniyle pişmanım"

Sanık Avcılı da Serhat Boz'u önceden tanıdığını ve aralarında bir samimiyet veya düşmanlık bulunmadığını kaydederek, otobüslerin bulunduğu alana gittiklerinde Özgür Taşkıran'a arkadaşlarının olduğu otobüse binmek istediklerini söylediklerini anlattı.

Bu sırada Serhat Boz'un "Ne dolanıyorsunuz, geçin otobüse binin." demesi üzerine Doğan Adıgüzel'in "Sana ne" diye karşılık verdiğin aktaran Avcılı, şöyle konuştu:

"Tartışma çıkması üzerine maktulun arkadaşları bize saldırdı. Kargaşada sol bacağımdan bıçaklandığımı hissettim. Ayrıca, maktul bir bıçağı boynuma dayadı ve 'Keseyim mi lan' diye bağırdı. Semih Balta beni kurtarmak için hamle yapınca, ben kurtulmak için hareket ettim ve maktul ile yere düştük. Bu sırada maktulun elinden yere düşen bıçağı alıp cebime koydum. Bu arada karşı tarafın saldırısı sürüyordu. Maktul yakamdan tutup ana avrat küfür etti. Cebime koyduğum bıçağı çıkardım ve rastgele salladım. Bıçak maktulun boynuna isabet etti. Bıçağı çıkararak kaçmaya başladım. Bıçağa ne olduğunu hatırlamıyorum. Olay nedeniyle pişmanım."

Kavgada hayatını kaybeden Serhat Boz'un babası müşteki İsmail Boz ise sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Müşteki Salih Coşkun, olay sırasında Semih Balta ve sanık Serhat Avcılı'nın elinde bıçak olduğunu iddia ederek, Serhat Avcılı'nın bıçakla göğsüne vurduğunu, daha sonra Serhat Boz'a saldırdığını söyledi.

Sanık Avcılı'nın maktul Boz'un boynuna yumruk atar gibi hamle yaptığını ve birden kan fışkırdığını belirten Coşkun, Boz'un boynundan bıçaklandığını fark etmesi üzerine fenalaştığını kaydetti.

- "Barıştırmıştık ama husumeti yaşatmışlar"

Tanık olarak ifade veren taraftar grubu lideri Özgür Taşkıran ise İzmir'deki maç nedeniyle tuttukları otobüslerin alanda beklediği sırada maç için gelen Balta, Avcılı ve Adıgüzel'i bir otobüse bindirerek en öndeki otobüse gittiğini ifade etti.

Otobüse bindirmeden önce Balta ve yanındakileri olay çıkarmamaları konusunda uyardığını söyleyen Taşkıran, "Bunlar otobüsten inerek Serhat Boz'un yanına gitmişler. Semih Balta ile maktul arasında eski bir husumet varmış. Biz bunları barıştırmıştık ama Semih ve arkadaşları bu husumeti yaşatmışlar." ifadelerini kullandı.

Taşkıran, kavgayı gördükten sonra otobüsten inip olay yerine gittiğini ve Serhat Boz'un sadece Semih Balta ve arkadaşlarına "Gidin" diye uyarıda bulunduğunu, başka bir müdahalesinin olmadığını ileri sürerek, "Taraftar grubu kızdığı için Avcılı, Balta ve Adıgüzel'e vuruyordu. Bunu engelledim, bu sırada arkamda bulunan Serhat Boz'un boynunun kanadığını gördüm." şeklinde konuştu.

Müşteki Semih Balta da Serhat Boz ile aralarında husumet bulunmadığını belirterek, "Serhat Boz, sanık Avcılı'nın boynuna bıçak dayadı ve bana hitaben 'Keseyim mi' diye bağırdı. Boz'un elinden tuttum ve sanık kendisini kurtardı. Birlikte yuvarlandılar. Ben Serhat Boz'un ne şekilde bıçaklandığını görmedim. Olaydan sonra mahallede sanık Avcılı ile karşılaştık, bize Serhat Boz'u bıçakladığını söyledi." şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme heyeti, başka bir suçtan cezaevinde olan müşteki Hakan Kaptan'ın gelecek duruşma hazır edilmesine ve sanık Avcılı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'de oynanacak Altay-Kocaelispor maçına otobüsle gitmek için Perşembe Pazarı Alanı'nda, 19 Martta bir araya gelen grup arasında bıçaklı kavga çıkmış, olayda yaralanan Serhat Boz (27), Hakan Kaptan (27), Okan Örçen (25) ve Erol Ali Örçen çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Serhat Boz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Doğan Adıgüzel, Serhat Avcılı ve Semih Balta ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, Avcılı tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.