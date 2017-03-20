Serhat Boz cinayetinde 1 tutuklama!

Deplasman yolculuğuna çıkacak Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ölen Serhat Boz’un katil zanlıları olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 kişi ise serbest kaldı.

İzmir deplasmanına giderken Perşembe Pazarı alanında Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne 3 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kocaelispor ile Altay arasında İzmir'de oynanacak maça gitmek için bir araya gelen Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada Serhat Boz (27), Hakan Kaptan (27), Okan Örçen (25) ve Erol Ali Örçen bıçaklanarak yaralanmıştı. Boğazına isabet eden bıçakla ağır yaralanan Serhat Boz, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Boz, Koacaelispor’un maçı olduğu saatlerde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen Doğan A., Semih B. ve Serhat A. isimli şahısları Eskişehir’de gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Serhat A.’nın Eskişehir maçında Serhat Boz ile kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu iddia edildi.

YER KAVGASI

İddialara göre, olay günü Serhat A.’nın Serhat Boz ile otobüste yer vermeme meselesi nedeniyle tartışmaya başladığı ve ardından kavga ettikleri öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Doğan A., Semih B. ve Serhat A. isimli şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

1 TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıdan Serhat Boz'u bıçaklayan Serhat A. tutuklanırken, Doğan A. ve Semih B. serbest bırakıldı.

Çiğdem ARMAĞAN

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