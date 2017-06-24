Serhat Boz cinayetine adı karışmıştı! Silahlı saldırıya uğradı

Geçtiğimiz Mart ayında deplasmana giderken silahla vurularak öldürülen Kocaelispor taraftarı Serhat Boz’un ardından olaya karıştığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan Doğan A.'nın silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Doğan A., Hakan K. isimli şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan Doğan A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı Hakan K.'nin asayiş şube müdürlüğüne teslim olduğu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Kocaelispor taraftarı Serhat Boz, Serhat Avcılı tarafından vurularak öldürülmüş, olaya karıştıkları ileri sürülen Doğan A. ile S.B. gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan Doğan A. ile S.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.