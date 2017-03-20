  • BIST 90.396
  • Altın 144,043
  • Dolar 3,6335
  • Euro 3,9099
  • Kocaeli 12 °C

Serhat Boz'un katil zanlıları adliyede! İşte cinayetin nedeni

»
Serhat Boz'un katil zanlıları adliyede! İşte cinayetin nedeni
Deplasman yolculuğuna çıkacak Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ölen Serhat Boz’un katil zanlıları olduğu iddia edilen 3 kişi yakalandı. Cinayetle sonuçlanan kavganın ise otobüsteki yer tartışmasından çıktığı öğrenildi. 

İzmir deplasmanına giderken Perşembe Pazarı alanında Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne 3 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kocaelispor ile Altay arasında İzmir'de oynanacak maça gitmek için bir araya gelen Kocaelispor taraftarları arasında çıkan kavgada Serhat Boz (27), Hakan Kaptan (27), Okan Örçen (25) ve Erol Ali Örçen bıçaklanarak yaralanmıştı. Boğazına isabet eden bıçakla ağır yaralanan Serhat Boz, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti. Boz, Koacaelispor’un maçı olduğu saatlerde toprağa verildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen Doğan A., Semih B. ve Serhat A. isimli şahısları Eskişehir’de gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden Serhat A.’nın Eskişehir maçında Serhat Boz ile kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu iddia edildi.

YER KAVGASI
İddialara göre, olay günü Serhat A.’nın Serhat Boz ile otobüste yer vermeme meselesi nedeniyle tartışmaya başladığı ve ardından kavga ettikleri öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Doğan A., Semih B. ve Serhat A. isimli şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Çiğdem ARMAĞAN

Kocaelispor taraftarlarının kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 3 yaralı

ko2-007.jpg

bb3-006.jpg

ko1-017.jpg

Serhat Boz

 

 

 

 

Bu haber toplam 3483 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 5
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kocaelispor taraftarlarının kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 3 yaralı19 Mart 2017 Pazar 10:10
  • Gölcük'te inşaattan düşen işçi öldü19 Mart 2017 Pazar 01:05
  • Eşarbıyla kendisini astı18 Mart 2017 Cumartesi 19:40
  • Gebze Adliyesi'nde FETÖ operasyonu18 Mart 2017 Cumartesi 16:15
  • Yangın çıktı, Pufi sırra kadem bastı18 Mart 2017 Cumartesi 13:28
  • İstanbul ve Kocaeli'de geniş çaplı fuhuş operasyonu18 Mart 2017 Cumartesi 13:00
  • AK Parti temsilciliğine molotof atan 10 kişi gözaltına alındı18 Mart 2017 Cumartesi 11:35
  • Efetur otobüsü zincirleme kazaya karıştı18 Mart 2017 Cumartesi 11:01
  • 2 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi18 Mart 2017 Cumartesi 08:45
  • Tutuklu Müdür yardımcısı 'Kozanlı Ömer' sorusuna böyle yanıt verdi17 Mart 2017 Cuma 20:03
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti