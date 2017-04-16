  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 21 °C

Serhat Duyar: Çıkacak karar başımızın tacı

»
Serhat Duyar: Çıkacak karar başımızın tacı
BBP İl Başkanı Serhat Duyar, "Yenidoğan Mahallesi Mehmetçik İlkokulun da 1258 No'lu sandıkta vatandaşlık görevimizi yerine getirdik." dedi.

Duyar şöyle devam etti:

"Tatlı bir tesadüf gerçekleşti lise öğretmenim Hasan Aybaş hocam sandık başkanı idi. Birlikte fotoğraf çekildik. Oy tercihi ne olursa olsun milletimizi vatandaşlık görevi olarak Oy vermek üzere sandıklara davet ediyorum. Çıkacak Sonucu herkes saygı duymalı bugüne kadar evetçiler de konuştu hayırcılar da konuştu bugün son sözü milletimiz söyleyecek sandıktan çıkacak karar başımızın tacıdır."

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 192 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AK Parti Karamürsel’de eski yöneticiler toplandı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:53
  • Cumhurbaşkanı'ndan referandum anketi açıklaması14 Nisan 2017 Cuma 21:01
  • 15 Temmuz şehidinin eşi o geceyi unutamıyor14 Nisan 2017 Cuma 17:29
  • BBP, kabuk değiştirdi 14 Nisan 2017 Cuma 10:52
  • Katırcıoğlu, Paşa’da bahçe toplantısında13 Nisan 2017 Perşembe 21:09
  • Aygün: "Bir anayasa değişikliğidir, iktidar olma yarışı değildir"13 Nisan 2017 Perşembe 20:09
  • BBP'de en genç ilçe başkanı13 Nisan 2017 Perşembe 16:36
  • Osman Badem hız kesmiyor13 Nisan 2017 Perşembe 15:02
  • CHP’nin çarşı turu13 Nisan 2017 Perşembe 14:56
  • Anıtpark’tan İnce geçiş13 Nisan 2017 Perşembe 14:00
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti