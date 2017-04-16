Serhat Duyar: Çıkacak karar başımızın tacı

BBP İl Başkanı Serhat Duyar, "Yenidoğan Mahallesi Mehmetçik İlkokulun da 1258 No'lu sandıkta vatandaşlık görevimizi yerine getirdik." dedi.

Duyar şöyle devam etti:

"Tatlı bir tesadüf gerçekleşti lise öğretmenim Hasan Aybaş hocam sandık başkanı idi. Birlikte fotoğraf çekildik. Oy tercihi ne olursa olsun milletimizi vatandaşlık görevi olarak Oy vermek üzere sandıklara davet ediyorum. Çıkacak Sonucu herkes saygı duymalı bugüne kadar evetçiler de konuştu hayırcılar da konuştu bugün son sözü milletimiz söyleyecek sandıktan çıkacak karar başımızın tacıdır."

Çiğdem ARMAĞAN