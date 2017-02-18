Serhat Rehber ve Erhan Uzuntarlaspor’da

1.Küme’de Play-Off oynayacak olan Uzuntarlaspor, kadrosunu TEK Spor’un forvet oyuncusu Erhan ile Sultan Orhanspor’un sol beki Serhat Rehber’i alarak güçlendirdi.

İKİ ÖNEMLİ TRANSFER

Bu sezon başında Hereke Yıldızspor’un İlimtepe FK’dan aldığı Serhat Rehber, devre arasında Süper Lig takımlarından Sultan Orhanspor’a transfer olmuştu. Bu takımda da çok fazla oynama şansı bulamayan genç defans oyuncusu 1.Küme’de Play-Off oynanacak olan Uzuntarlaspor’a gitti. Serhat Rehber, defansın solunda görev yapıyor. Uzuntarlaspor, daha öncede İlimtepe FK’dan Beratcan ve Ömer’i transfer etmişti.