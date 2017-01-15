İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi No.17’de ikamet eden çiftçi Osman Cengiz’in eşi Şerife Cengiz(70) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. 4 çocuk annesi Şerife Cengiz’in cenazesi Akmeşe Merkez Camiinden alınarak Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi No.17’de ikamet eden çiftçi Osman Cengiz’in eşi Şerife Cengiz(70) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. 4 çocuk annesi Şerife Cengiz’in cenazesi Akmeşe Merkez Camiinden alınarak Akmeşe Mezarlığında toprağa verildi.
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