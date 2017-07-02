Serinlemeye geldiler soyuldular!

Karamürsel Altınkemer Halk Plajı'nın otoparkında bulunan 6 araçtan, camları kırılarak hırsızlık yapıldı.

Alınan bilgiye göre, plaj otoparkındaki 6 aracın camları kırılarak içerisindeki cep telefonu, para ve benzeri değerli eşyaların çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, olayın faillerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.