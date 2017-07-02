Serinlemeye geldiler soyuldular!

Alınan bilgiye göre, plaj otoparkındaki 6 aracın camları kırılarak içerisindeki cep telefonu, para ve benzeri değerli eşyaların çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, olayın faillerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, plaj otoparkındaki 6 aracın camları kırılarak içerisindeki cep telefonu, para ve benzeri değerli eşyaların çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, olayın faillerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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