  • BIST 90.015
  • Altın 145,132
  • Dolar 3,7228
  • Euro 3,9274
  • Kocaeli 16 °C

Sermet Erkin’den 45 yıllık gösteriler

»
Sermet Erkin’den 45 yıllık gösteriler
Türkiye’nin bir dönem en popüler illüzyonistlerinden, Karamürselli Sermet Erkin, 45 yıllık sanat yaşamının gösterilerini bir dizi turneyle yeni nesle gösteriyor.

Erkin, 45.sanat yılı nedeniyle başlattığı turnenin açılış gösterisini kendi memleketinde, İzmit’te yaptı. Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen turne açılışında Erkin’i Karamürselli hemşerileri, aile fertleri, yakınları, dostları ve bu gösterilerden hoşlananlar yalnız bırakmadı. İroni Yapım tarafından düzenlenen organizasyonda Sermet Erkin, bugün bile büyük ilgiyle karşılanan, hayretle izlenen illüzyonları yine kendine özgü o sempatik hareketleriyle sundu.

Bekir YILDIZ

 

Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜGVA'dan iki ilçeye daha atama08 Mart 2017 Çarşamba 00:01
  • Sarıbay, “Adalet herkese lazım “07 Mart 2017 Salı 23:57
  • Kocaelispor'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı07 Mart 2017 Salı 22:50
  • Sirmen’den örgüte “Hayırlı olsun” ziyareti07 Mart 2017 Salı 22:22
  • BTTDD'den Başkan Ayaz'a ziyaret07 Mart 2017 Salı 22:13
  • Başkan Baran, “365 gün başımızın tacısınız”07 Mart 2017 Salı 17:50
  • Tavşancıl’da tarihi konak, Kız Kuran Kursu oldu07 Mart 2017 Salı 17:13
  • Şölen daveti07 Mart 2017 Salı 15:21
  • Met-Der’de genel kurul hazırlığı07 Mart 2017 Salı 15:16
  • Belsa’nın terasında toplu doğum günü07 Mart 2017 Salı 14:49
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti