Sermet Erkin’den 45 yıllık gösteriler

Türkiye’nin bir dönem en popüler illüzyonistlerinden, Karamürselli Sermet Erkin, 45 yıllık sanat yaşamının gösterilerini bir dizi turneyle yeni nesle gösteriyor.

Erkin, 45.sanat yılı nedeniyle başlattığı turnenin açılış gösterisini kendi memleketinde, İzmit’te yaptı. Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen turne açılışında Erkin’i Karamürselli hemşerileri, aile fertleri, yakınları, dostları ve bu gösterilerden hoşlananlar yalnız bırakmadı. İroni Yapım tarafından düzenlenen organizasyonda Sermet Erkin, bugün bile büyük ilgiyle karşılanan, hayretle izlenen illüzyonları yine kendine özgü o sempatik hareketleriyle sundu.

Bekir YILDIZ