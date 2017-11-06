Sert sözler: "Ulusoy herhalde viskiyi fazla kaçırdı"

İYİ Parti İl Başkanı Haluk Ulusoy’un il başkanları toplantısına katılıp katılmayacağı ve Devlet Bahçeli için ‘İnşallah helvanı yeriz’ söylemini değerlendiren MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Sadece o malum parti değil, şu an birkaç siyasi parti daha kuruluyor. Bu partililerin katılıp katılmayacağını önümüzdeki aylarda değerlendireceğiz. Ölüm işlerinin kararı yer yüzünde değil gök yüzünde karar verilir. Ulusoy, o akşam herhalde viskiyi fazla kaçırdı. Herhalde ruhsal problemleri var. Siyasetçi olmak farklı adam olmak farklıdır. Siyasette adam olmak, kişilik sahibi olmak daha önemlidir” dedi.

Haluk Ulusoy'un daha önce sosyal medya hesabından yaptığı, 'Devlet Bahçeli, Allah bize tez zamanda senin helvanı yemeyi nasip etsin' paylaşımı özellikle MHP'lilerin tepkilerine neden olmuştu. Ulusoy, tepkiler üzerine sildiği paylaşımı, 16 Nisan referandum sonuçlarının açıklandığı gece kızgınlıkla yaptığını söylemişti.

Çiğdem ARMAĞAN

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