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Sertif Gökçe: Çok üzgünüz

Sertif Gökçe: Çok üzgünüz

İzmit'te, avukat Mehmet Samim Geredeli, bürosunda tartıştığı Serhat Abdullah S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Olay yerine gelen Baro Başkanı Sertif Gökçe yaptığı açıklamada  "Çok üzgünüz. Daha önce tanıdıkları birisi değilmiş. Ofisteki hiç kimse tanımıyor. İlk defa gördükleri birisi. Soru sorduktan sonra çantadan silah çıkarıp ateş etmiş. Yakalandıktan sonra geniş açıklama yapacağız." dedi.

Kerim YAVUZ

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