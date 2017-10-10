Sertif Gökçe: Çok üzgünüz
İzmit'te, avukat Mehmet Samim Geredeli, bürosunda tartıştığı Serhat Abdullah S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
A+A-
Olay yerine gelen Baro Başkanı Sertif Gökçe yaptığı açıklamada "Çok üzgünüz. Daha önce tanıdıkları birisi değilmiş. Ofisteki hiç kimse tanımıyor. İlk defa gördükleri birisi. Soru sorduktan sonra çantadan silah çıkarıp ateş etmiş. Yakalandıktan sonra geniş açıklama yapacağız." dedi.
Kerim YAVUZ
Bu haber toplam 1058 defa okunmuştur
Etiketler : Sertif Gökçe, Mehmet Samim Geredeli
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.