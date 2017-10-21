Servet değerinde.. İzmit’te görücüye çıkıyorlar

İzmit Güvercin Sevenler Derneği’nin bu yıl 5’incisini planladığı Kocaeli Güvercin Festivali, Türkiye’nin en güzel ve en değerli güvercinlerini bir araya getirecek. 5 Kasım’da İzmit Kuruçeşme Kapalı Pazarı’nda 07.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bu festivalde Türkiye’nin pek çok yerinde olmayan güvercinler stantlardaki yerlerini alacak.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine binlerce kişinin bu kuşları görmek için İzmit Kuruçeşme Kapalı Pazarı’na akın etmeleri bekleniyor. Güvercin sevdalıların ilimizde de oranı yüksek. Güvercinlerin değeri 3 bin ila 10 bin TL arasında değişen oranlarda. Aynı kişinin yüzlerce değerli güvercin beslediği düşünüldüğünde de bazı kümeslerde adeta servet yattığı da gün gibi ortada.

İzmit Güvercin Sevenler Derneği Başkanı Yıldıray Erdoğan bir kez daha katkılarından ötürü İzmit Belediyesi’ne teşekkür etti, ‘Tüm güvercin sevenleri ve tüm halkımızı festivale davet ediyoruz. Festivale katılan kişilerin eş ve çocuklarından da giriş ücreti alınmayacak’ dedi. Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre birbirinden değerli güvercinlerin yarışacağı festivalde satış için ayrıca tezgah da açılacak.



