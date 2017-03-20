Servetiye Cephesi tiyatro oyunu olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘’Çanakkale Askeri’’ isimli oyununu Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde izleyen Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, oyunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çanakkale Savaşı sırasında yaşanan pek çok olayı alan oyun sonrası bir konuşma yapan Karaosmanoğlu, “Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında şehit olan Mehmetçiklerimiz başta olmak üzere, terörle mücadele de şehit olan tüm emniyet güçlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz. Bu vatanda yaşıyorsak onların toprağa döktüğü kanlarıyla olmaktadır” dedi.

"Çanakkale Askeri’’ seyirciden tam not alırken, oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Yılmaz ve Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik ve çok sayıda vatandaş ile çocuk izledi. Duygusal anların ve Çanakkale Savaşında yapılan kahramanlıkların anlatıldığı oyunda, oyuncuların sergilediği performans da takdirle karşılandı.

Oyun sonrası kısa bir konuşma yapan Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “18 Mart Çanakkale Şehitleri ve bayrak için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi unutmuyor, unutturmuyoruz. Bizler için bu milli görevdir. İşte kültürel ve sanatsal anlamda ortaya koyduğumuz eserlerde bu anlayışın vücut bulmuş halidir. Bu nokta da şunu da ifade etmek isterim ki inşallah bundan sonra da kentimizin kahramanlık destanlarını tiyatro oyunu haline getirmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza bu çalışmanın yapılması için gerekli talimatımızı verdik. Özellikle Servetiye Cephesi Kurtuluş Savaşı içerisinde çok önemli kahramanlıkları, değerleri ve fedakârlıkları barındırıyor” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu ayrıca “Çanakkale Askeri” adlı tiyatro oyununda görev yapan tüm oyunculara da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.