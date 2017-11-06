Servetiye Taş Camii şekilleniyor

Kocaeli'nin dört bir yanında yer alan tarihi yapıları restore ederek günümüze kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Bahçecik Servetiye Karşı Köyü Taş Camii'yi de restorasyon çalışmasıyla yeniliyor. Taş yapısıyla zamana direnerek günümüze kadar ulaşmış olan yapı, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından restore ediliyor.

Çalıma kapsamında elektrik hattı bağlantı imalatına devam edilen caminin merdiven imalatı atölye ortamında gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında yapının cephelerinde bulunan çatlaklar ve ayrılmalar da ekipler tarafından güçlendirildi.