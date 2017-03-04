Service Line, hizmete açıldı

Murat Karakaya’nın sahibi olduğu Service Line adlı araç bakım ve hasar onarım servisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:110 adresinde hizmet verecek Service Line adlı işyeri, 600 metrekare alan üzerinde kuruldu. 2 usta, 2 çırağın görev yapacağı işletmenin açılış kurdelesini bir dönem Kocaelispor Başkanlığı da yapan, Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ve iş yeri sahibi Murat Karakaya ile birlikte kesti.

EKONOMİYE KATKI SAĞLAMAK

Açılışta yanında olan dostlarına, katılımcılara teşekkür eden Murat Karakaya, “Bu sektörde yeniyiz. Uzun yıllardır bu şekilde bir iş yeri açmanın hayalini kurmuştum. Yıllarca uğraştım, çabaladım ve sonunda başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ailem sağ olsun her konuda bana destek oldu. Ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefim, şirketleşmeye adım adım giderek yenilerini açarak genç kardeşlerimize istihdam sağlayarak İzmit ekonomisine katkı sağlamak” dedi.

Kerim Yavuz