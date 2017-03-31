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Servis aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı
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»
Asayiş
31.03.2017 09:28
Kartepe'de servis aracı ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında18 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kerim YAVUZ
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Etiketler:
Kocaeli
,
Kartepe
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