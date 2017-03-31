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Servis aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı

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Servis aracı kaza yaptı! Çok sayıda yaralı
Kartepe'de servis aracı ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında18 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kerim YAVUZ

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