Servis minibüsünün çarptığı öğrenci öldü

Gebze ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı 15 yaşındaki öğrenci Beyza Şentürk hayatını kaybetti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN...

Alınan bilgiye göre, Beyza Şentürk, okul dönüşü, S.A'nın kullandığı öğrencileri taşıyan 41 P 3325 plakalı minibüse bindi. Şentürk, Adem Yavuz Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan evinin yakınında araçtan indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Şentürk, indiği minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şentürk, gelen ekiplerce yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şentürk'ün cesedi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, daha sonra, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sürücü gözaltına alındı.