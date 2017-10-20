Servisler bahçeye girse, trafik tıkanmayacak
Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde Mimar Sinan İlkokulu’na her gün çok sayıda öğrenci servis araçları ile geliyor.
A+A-
Okulun başladığı saatte okul kapısı önünde servis araçları yığılıyor. Caddede trafik tıkanıyor. Öğrenciler servis araçlarından indiklerinde araçların arasına giriyorlar. Oysa okulun yanında bir bahçe, açık alan var. Belediye düzenleme yapsa, servis araçları bu alana girerek öğrencileri indirse, sorunlar ortadan kalkacak. Hem servis araçları şoförleri, hem veliler bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorlar.
Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.