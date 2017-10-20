Servisler bahçeye girse, trafik tıkanmayacak

Okulun başladığı saatte okul kapısı önünde servis araçları yığılıyor. Caddede trafik tıkanıyor. Öğrenciler servis araçlarından indiklerinde araçların arasına giriyorlar. Oysa okulun yanında bir bahçe, açık alan var. Belediye düzenleme yapsa, servis araçları bu alana girerek öğrencileri indirse, sorunlar ortadan kalkacak. Hem servis araçları şoförleri, hem veliler bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyorlar.

