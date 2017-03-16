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SES: “İhraç edilenler göreve iade edilsin”

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SES: “İhraç edilenler göreve iade edilsin”
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası(SES) yöneticileri, düzenledikleri basın toplantısında ihraç edilen ve açığa alınan KESK üyelerinin görevlerine iade edilmesini istedi.

Basın açıklamasına KESK’e bağlı sendikaların başkanları, üyeleri ve SES üyeleri katıldı. Basın açıklamasını SES Şube Başkanı Gökhan Bektaş, okudu. Bektaş, “Bu KHK’ler, Fethullah Gülen Terör Örgütü ya da FETÖ diye andıkları Cemaat mensuplarını ve sempatizanlarını da çoktan aşarak, demokrat, solcu, Atatürkçü, barışçı, laik akademisyenleri de kapsamına aldı. 12 Eylül 1980 darbecileri, tasfiyeyi 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası’nı kullanarak yapmışlardı; bu nedenle o dönemde görevden alınan yüzlerce kişiye “1402’likler” denildi. Ama bu “KHK’zedelerin” sayısı “1402’likleri” kat be kat aştı” diye konuştu.

SESSİZ KALMAYACAĞIZ

“Bizler bu durumun siyasi bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ve bu sebeple Uzatılan OHAL’i gerektirecek bir durumun ve OHAL’le gidilecek bir yolun olmadığını biliyoruz” diyen Gökhan Bektaş,şunları söyledi:

“- Bu mücadelemiz eğer bazı kesimleri rahatsız etmişse, bilinmelidir ki yöneticilerimiz ve konfederasyonumuz doğru bildiğimiz yoldan şaşmayız. Bu vesile ile geçtiğimiz aylarda ihraç edilen, açığa alınan tüm arkadaşlarımızın,  en temel insan hakkı olan,  adil ve savunma hakkının koşulsuz tanındığı durumda, o zaman görülecektir ki hiçbir üyemiz ne Fetö’cüdür ne de başka bir terör örgütü üyesidir. Bütün bu gerçekler ortada iken yapılan haksız ve hukuksuz ihraçların kaldırılmasını arkadaşlarımızın işlerine iadesini istiyor”

Ayşegül Kalaycı

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