Sesimi Duyan Yok mu Derneği açılıyor

Gençleri uyuşturucudan kurtarmak için büyük çaba sarf eden Sesimi Duyan Yok mu Derneği’nin İzmit Şubesi 12 Nisan’da açılıyor.

Şube Başkanlığını Turhan Bayrak üstlenecek. Dernek; Belediye İş Hanı Doğu Blok 6’ıncı katta hizmet verecek.

Şube Başkanıı Turhan Bayrak, “Kocaeli’de her geçen gün uyuşturucu bağımlılığı artıyor. Biz elimizi taşın altına koymak istedik. İzmit’in yerlisiyiz. Türkiye genelinde uyuşturucu bağımlılığı yüzde 5 arttı. Mahalle mahalle çalışma yapıp her evi dolaşacağız. Daha önce de çalışmalar yapıyorduk fakat maddi sıkıntı yüzünden ara verdik. Kurumlardan gerekli desteği göremiyoruz. Daha önce AMATEM’de 17 çocuğu tedavi ettirdik. Gençleri uyuşturucudan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KIZ ÇOCUKLARI DA DAHİL OLDU

Hüseyin Akbulut ise, “Maalesef uyuşturucu batağına kız çocukları bile dahil olmuş. Yeni doğan bebekler bile uyuşturucu bağımlısı olarak doğmakta.İlkokul çağlarına kadar düştü bu illet. 4 yıl önce bize AMATEM yapılacak diye söz verildi fakat temeli bile atılmadı. Bunun gerçekleşmesi için adımlar atılmalı. Devlet Hastanesinde ayak üstü tedaviden dolayı bu illetten kurtulamıyorlar. Tam teşekküllü bir AMATEM Kocaeli’ye yapılmalı. Madde bağımlılığından böyle kurtulabiliriz. Türkiye genelinde İstanbul’da uyuşturucu ve işsizlik konulu 4 gün sürecek bir panele katılacağız. Çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.

Ayşegül Kalaycı