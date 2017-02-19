SES’te Bektaş ve Etiler eş başkan

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Kocaeli Şubesi’nin 9. olağan kongresi bugün yapıldı.

Tek listeli genel kurul sonunda Gökhan Bektaş SES Şube başkanı seçilirken, yönetim kurulu üyesi Nilay Etiler de eş başkan oldu

SES’in genel kurulu, sendikanın kendi binasında yapıldı. 86 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 2 dönemdir Şube Başkanı olan Mustafa Yıldız, yeniden aday olmadı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde laborant olarak görev yapan Gökhan Bektaş önderliğindeki tek listeyle seçimlere gidildi.

SİZLER KARDELEN ÇİÇEĞİSİNİZ

Kongrenin divan başkanlığını Güner Kizir yaparken, yardımcılıkları ise Selma Polat ve Hüseyin Gülsever üstlendi. Kizir, “SES, KESK’in yaramaz çocuğu gibidir. İçinde bulunduğumuz süreç yeniden yapılandırma sürecidir. Bu süreç önem arz etmektedir. Bin bir emekle var ettiğimiz sendikalarımız bitirilmekte ve birbirine düşürülmekte. Oldu bitti ile ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. 15 Temmuz darbe dedikleri, darbe mi? Hala daha muamma olan süreç, nerdeyse taş üstüne taş koymamaktadır. Zıvanadan çıkmış durumdadır. Şemsiye olan, sendikasına sahip çıkan, işten atılmaya dair sendikasına sahip çıkan herkesi selamlıyorum. Sizler karda açan kardelen çiçeğisiniz” diye konuştu.

BİRBİRİMİZE İNANDIK

Başkanlık görevini noktalayan Mustafa Yıldız da yaptığı konuşmada, “3 yıllık süreçte sendikal faaliyetlerin yürütülmesini üstlendim. İçinde bulunduğumuz en karanlık süreçte çaba verdik. Çocuk tecavüzleri, işsizlik, hayvan katliamlarına karşı savaştık ama maalesef başarılı olamadık. İhraç edilen yoldaşlarımıza sahip çıkmak için sendikanın ne olduğunu dosta düşmana gösterdik. Direndik ve birbirimize inandık. Biliyoruz ki en sonunda biz kazanacağız. Türkiye’nin ihtiyacı tek adamlık değil, demokrasidir. Demokrasi için mücadele edeceğiz. Diktatörlüğe ‘hayır’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

SES’in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Gökhan Bektaş, Nilay Etiler, Hatice Güldüren, Rahşan Güler, Leyla Sakın, Suna Bağuş, Sezar Yıldırımer,

(DENETİM): Murat Harata, Gülcan Özcan, Mustafa Yıldız, Mustafa Yıldızaç, Nadide Toker.

(DİSİPLİN): Gülay Güleser, Meryem Çelik, Perihan Aliz, Aynur Ayhan, İsa Arpacı.

(ÜST KURUL DELEGELERİ): Murat Harata, Aysel İncedere, Mustafa Yıldız, Suna Bağuş, Leyla Sakın, Gükay Güleser.