Sevgili cinayetinde şok detaylar! Erkekliğine laf edince...

Gebze ilçesine Ekim 2016 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan 31 yaşındaki Elif Arslan'ın cinayete kurban gittiği polis ekiplerinin takibi sonucu ortaya çıkarıldı. Arslan'ın son görüldüğü yer olan Muallimköy'deki boş arazida erkek arkadaşı 35 yaşındaki S.S. ile görüldüğünden yola çıkan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olayın cinayet olabileceğinden şüphelenerek derinlemesine inceleme başlattı.

Katilin kanlı aracı cinayeti ortaya çıkardı

Olayın gerçekleştiği yerden yola çıkarak S.S.'nin gittiği yerleri adım adım inceleyen Cinayet Büro ekipleri, S.S.'nin kullandığı aracın Mobese ve PTS kayıtlarını incelemeye aldı. S.S.'nin aracını olaydan sonra yıkamacıya götürdüğünü tespit eden dedektifler, yıkamacıyla yaptıkları görüşmede S.S.'nin olay akşamı aracını getirdiğini, aracında yoğun kan olduğunu, aracını temizlettirmiş olduğu bilgisine ulaştılar. Aracı getiren S.S.'nin yıkamacıya ise arkadaşı ile araçta kavga ettiğini ve attığı yumruk sonrasında yaralanan arkadaşında akan kanlar olduğunu söylediği öğrenildi. Bu bilgiler ışığında cinayet şüphesini artıran ekipler, S.S.'yi takip ettiklerinde Arslan'ın son görüldüğü yere gittiğini belirlediler. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyona S.S. evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polislerin ısrarlı takibi katilin dilini çözdü

Ekipler tarafından emniyete götürülen S.S., yapılan sorgusunda Elif Arslan'ın erkekliği ile dalga geçmesi sonucu üzerinde bulunan tabanca ile başına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. İtirafın arından cesedin gömüldüğü yerin bilgisini veren S.S., polis eşliğinde gittiği Dilovası ilçesi Muallimköy Mezarlığı alt tarafında cesedi gömdüğünü yeri gösterdi. Gösterilen yerde Jandarma ekipleri eşliğinde kazı yaptıran ekipler, üzeri kontraplak ile kapatılmış olarak bulunan çürümüş ve tanınmaz halde bir bayan cesedine ulaştılar.

Katil zanlısı S.S., öğlen saatlerinde emniyette işlemleri tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.