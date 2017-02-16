SEVGİLİLER GÜNÜ ADINA, RAHMETLİ CEVAT  ÇETİN’İ BİR KEZ DAHA  ANALIM..

Evet, Salı günü sevgililer günüydü.. Sevgilisi olmayan yandı demektir..Çünkü kendisini çok yalnız ve 14 Şubat Salı gününe dahil değilmiş gibi hissedeceğini zannediyorum..

Şaka şaka.. Hiç öyle şey olur mu canlarım.? Her insanın mutlaka sevgi unsurunun içine hapsedeceği birileri vardır hayatlarında.. İlle de “ aşk ” olması gerekmez..

Benim bir huyum var biliyor musunuz.? Hoşuma giden, anısı olan, dosttan kalan, hediye edilen bazı şeyleri asla atamıyorum..Bazen kendimi eskici gibi hissettiğim dahi oluyor..İşte bu kıymetli eşyalarımdan bir tanesi de, eski gazetelerden kestiğim ve günün anlamına uyan güncel yazılar.. Makaleler, haberler, demeçler.. Onları arada bir gözden geçirir anılarımı tazeler ve derinden bir “of” çekerim.. Geçen gece gene tuttu benim eskilere özlemim..Torbaları, dosyaları aldım önüme. Başladım karıştırmaya.. Aman Allah’ım neler yok ki.. Ama çoğu sararmış, yazıları silinmeye yüz tutmuş.. Kenarları yırtılmış.. Fakat benim için hepsi daha dün yaşanmışçasına yeni..

Aralarından bir yazı ilişti gözüme..Başlığı “SEVGİLİLER GÜNÜ” ..Hemen dikkatlice çektim aradan..

Kim biliyor musunuz bu yazının sahibi..Yazdığı cesur, korkusuz, ödünsüz, doğru bildiğince, içinden geldiğince kalem kullanan, kendine has üslubuyla İzmit’in unutamayacağı bir gazeteci..

Sevgili dost Cevat Çetin..Kurucularından olduğu Özgür Kocaeli Gazetesindeki “ORTA DALGA” adlı köşesinden fışkıran espri ve gerçeklerle dolu düşündürücü bir anlatım.. Yıllaaaar geçti aradan ama, Rahmetli Cevat Çetin’in o günkü tespitleri hiç değişmedi ne yazık ki.. Ben de, usta kalemin o gün yazdıklarını, bu gün bir kez daha sizlerle buluşturmak istiyorum.. Ruhu şad olsun..

ORTA DALGA / CEVAT ÇETİN

SEVGİLİLER GÜNÜ

Dün Sevgililer Günüydü.. Sevgililerin mesajlarını ücretsiz yayınlayacağımızı duyurduğumuz zaman, işin bu kadar büyüyeceğini tahmin edememiştim..

Aman Allah’ım.. İzdiham oldu..

Millet araya aracılar koyup sevdiğine mesaj göndermeye kalktı..

Ama ben evliya gibi adamım.. Her zaman söylerin evliya gibi adamım diye..

Ne aracıya gerek kaldı, nede tefeciye.. Dün baktım iki tane fıstık..

Ulan benim oraya doğru geliyorlar.. “Ne şanslı adamlar var “ dedim içimden..

Kendi kendime de küfrediyordum.. Aaaa.. Bu işte bir yanlışlık var..

İki güzel hatun bizim odaya doğru gidiyor.. Benim masaya doğru yaklaşıyor..

Şans, kader, kısmet.. Buna derler işte.. Meğer gerçekten bana geliyorlarmış..

Sevgililer günümü kutlamak için..Harbi söyleyeyim.. Horoz öldü ama gözüm hala çöplükte..

Geldiler, öptüler, sevgililer günümü kutladılar..Öptüler, öpüştürdüler derken..

Bu gün herkes birbirini öpüyordu..Kimi sevgililer günü için, kimi oy için..

Çocuk Parkının önünden geçiyorum.. Ulan arabaya yol bulmak mümkün değil öpüşenlerden..

Her gelen bir diğerini tutuyor elinden..Sonra sol eliyle bir el ense..

Çekiyor kendine.. Şapır şupur..

Bu pek öyle benim öptüğüm parfüm kokulu, makyajlı yüzleri öpmeye benzemiyor..

Bir karış sakal..

Terden sararmış yanaklar, bir oy uğruna öpülüp yalanıyorlar..

Öpenlerle öpülenler.. Birbirlerinden o kadar bariz ayrılıyorlar ki..

Kim aday, kim delege, pankart açmaya gerek yok..

Bu akşam seçilenler.. Bundan sonra hep öpücüler..

Hangi tür mü.? Basit..

Hani eskilerin bir lafı vardır.. “ Hasta yatağında öpülür” derler..

Milletvekili seçildikten sonra yine öpülecekler.. Ama hasta yatağında yatan hasta misali..

Aslında sevgi güzel şey.. Hissederek yürekten geliyorsa çok daha güzel..

Sonunda öpmek amaçlı öpmek varsa, iş biraz farklılaşıyor..

Çünkü bu millet yıllardır öpülüyor..

Baharın yaklaştığı, asma dallarına suyun hafif, hafif yayılmaya başladığı şu günlerde..

İnsan, herkes birbirini sevsin diye düşünüyor..

Sevgililer günü bir değil, bin olsun istiyor..

Sade aşıklar değil.. Ülkesini, vatanını sevenlerde bu millete..

Sevgililer gününü yaşatsınlar diye bekleniyor..

Sevgililer Günü tüm sevgililere hayırlı olsun..

Siyasilerimize de…