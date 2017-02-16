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SEVGİLİLER GÜNÜ ADINA, RAHMETLİ CEVAT  ÇETİN’İ BİR KEZ DAHA  ANALIM..

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Sevcan TAMER

Evet,  Salı günü  sevgililer günüydü..  Sevgilisi  olmayan  yandı  demektir..Çünkü  kendisini  çok   yalnız  ve  14  Şubat  Salı   gününe   dahil  değilmiş  gibi  hissedeceğini  zannediyorum..

   Şaka  şaka..  Hiç  öyle  şey  olur mu  canlarım.? Her   insanın  mutlaka  sevgi  unsurunun  içine  hapsedeceği  birileri   vardır  hayatlarında.. İlle de  “ aşk ”   olması  gerekmez.. 

  Benim  bir  huyum  var  biliyor musunuz.?  Hoşuma  giden,  anısı  olan, dosttan  kalan,  hediye  edilen  bazı  şeyleri  asla  atamıyorum..Bazen  kendimi  eskici   gibi   hissettiğim  dahi  oluyor..İşte  bu  kıymetli  eşyalarımdan  bir  tanesi de,  eski  gazetelerden  kestiğim  ve  günün  anlamına  uyan   güncel  yazılar..      Makaleler,   haberler,  demeçler.. Onları  arada  bir  gözden  geçirir  anılarımı  tazeler  ve  derinden  bir  “of” çekerim.. Geçen  gece  gene  tuttu  benim  eskilere  özlemim..Torbaları,  dosyaları  aldım  önüme.   Başladım   karıştırmaya.. Aman  Allah’ım  neler  yok ki.. Ama  çoğu  sararmış,  yazıları  silinmeye  yüz  tutmuş.. Kenarları  yırtılmış.. Fakat  benim  için  hepsi  daha  dün  yaşanmışçasına  yeni..

Aralarından  bir  yazı  ilişti  gözüme..Başlığı  “SEVGİLİLER  GÜNÜ” ..Hemen  dikkatlice  çektim  aradan..

Kim  biliyor musunuz  bu  yazının  sahibi..Yazdığı  cesur,  korkusuz,  ödünsüz,   doğru  bildiğince,  içinden  geldiğince  kalem  kullanan,  kendine  has  üslubuyla  İzmit’in  unutamayacağı  bir  gazeteci..

Sevgili  dost  Cevat  Çetin..Kurucularından  olduğu  Özgür  Kocaeli  Gazetesindeki   “ORTA  DALGA” adlı  köşesinden   fışkıran   espri  ve  gerçeklerle  dolu   düşündürücü  bir  anlatım.. Yıllaaaar  geçti  aradan  ama,  Rahmetli  Cevat  Çetin’in  o  günkü  tespitleri  hiç  değişmedi  ne  yazık ki.. Ben de,  usta  kalemin  o  gün   yazdıklarını, bu  gün  bir  kez  daha  sizlerle  buluşturmak  istiyorum..   Ruhu  şad  olsun..

                                     ORTA     DALGA   /   CEVAT   ÇETİN

                                                                                                             

                                                        SEVGİLİLER   GÜNÜ

 

     Dün  Sevgililer   Günüydü.. Sevgililerin    mesajlarını   ücretsiz  yayınlayacağımızı  duyurduğumuz  zaman,  işin  bu  kadar  büyüyeceğini   tahmin  edememiştim..

   Aman  Allah’ım..    İzdiham  oldu..                                                                                                                     

  Millet  araya  aracılar  koyup  sevdiğine  mesaj  göndermeye   kalktı..                                                                        

Ama  ben  evliya  gibi  adamım..   Her  zaman  söylerin  evliya  gibi  adamım  diye..

     Ne  aracıya  gerek  kaldı,  nede  tefeciye..    Dün  baktım  iki  tane  fıstık..

Ulan  benim  oraya  doğru  geliyorlar.. “Ne  şanslı  adamlar  var “  dedim  içimden..                                                

Kendi  kendime de  küfrediyordum..    Aaaa..   Bu  işte  bir  yanlışlık  var..

    İki  güzel  hatun  bizim  odaya  doğru  gidiyor..    Benim  masaya  doğru  yaklaşıyor..

Şans,  kader,  kısmet..  Buna  derler  işte..  Meğer  gerçekten  bana  geliyorlarmış..

Sevgililer  günümü  kutlamak  için..Harbi  söyleyeyim.. Horoz  öldü  ama  gözüm  hala  çöplükte..

   Geldiler,  öptüler,  sevgililer  günümü  kutladılar..Öptüler,  öpüştürdüler  derken..

Bu  gün  herkes  birbirini  öpüyordu..Kimi  sevgililer  günü  için,  kimi  oy  için..

Çocuk  Parkının  önünden  geçiyorum.. Ulan  arabaya  yol  bulmak  mümkün  değil  öpüşenlerden..

 Her  gelen  bir  diğerini  tutuyor  elinden..Sonra  sol  eliyle  bir  el  ense..            

 Çekiyor  kendine..  Şapır   şupur..                                                                                                                                                                                       

 Bu  pek  öyle  benim  öptüğüm  parfüm  kokulu,  makyajlı  yüzleri  öpmeye  benzemiyor..

    Bir   karış  sakal..

Terden  sararmış  yanaklar, bir  oy  uğruna  öpülüp  yalanıyorlar..

Öpenlerle  öpülenler.. Birbirlerinden  o  kadar  bariz  ayrılıyorlar ki..

    Kim  aday,  kim  delege,  pankart  açmaya  gerek  yok..                                                                                           

  Bu  akşam  seçilenler.. Bundan   sonra  hep  öpücüler..

   Hangi  tür mü.?    Basit..

Hani  eskilerin  bir  lafı  vardır.. “ Hasta  yatağında  öpülür”  derler..                                                           

Milletvekili   seçildikten  sonra  yine  öpülecekler..  Ama  hasta  yatağında  yatan  hasta  misali..

   Aslında  sevgi  güzel  şey..  Hissederek  yürekten  geliyorsa   çok  daha  güzel..                           

 Sonunda  öpmek  amaçlı  öpmek  varsa,  iş  biraz  farklılaşıyor..

Çünkü  bu  millet  yıllardır  öpülüyor..

    Baharın  yaklaştığı,  asma  dallarına  suyun  hafif,  hafif  yayılmaya  başladığı  şu  günlerde..

İnsan,  herkes  birbirini  sevsin  diye  düşünüyor..

Sevgililer  günü  bir  değil,  bin  olsun  istiyor..

   Sade  aşıklar  değil.. Ülkesini,  vatanını  sevenlerde   bu  millete..

Sevgililer  gününü  yaşatsınlar  diye  bekleniyor..

Sevgililer  Günü   tüm  sevgililere  hayırlı  olsun..

     Siyasilerimize de…

 

 

 

 

 

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