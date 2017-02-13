Sevgililer Günü alışverişine dikkat

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde internetten alışveriş yaparken dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Altay,yaptığı açıklamada, esnafın 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlık yaptığını belirtti. Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günlerde bankalardan çiçekçilere, marketlerden kuyumculara kadar geniş bir yelpazede çeşitli kampanyalar yapıldığına işaret eden Altay, tüketicilerin alışveriş yaparken "indirim", "kampanya" gibi gösterilen fiyatlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Altay, özel günlerde alışverişi teşvik eden kampanyalara karşı tüketiciyi dikkatli olmaları konusunda her zaman uyardıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bundan önceki tüm açıklamalarımızda sevgililer, anneler, babalar günü adı altında toplanan günlerde israftan kaçınılması gerektiğini belirttik. Ancak gerek global kriz gerekse ülkemizin geçtiği zor yolda ekonomiye küçük de olsa bir katkı sağlamak amacıyla tüketicilerimizin bütçesine göre alışveriş yapmasını öneriyoruz. Tabii bu harcamayı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Öncelikle tüketiciler bilinçli harcama yaparsa her kesim mutlu olur. 14 Şubat'ta özellikle tüketicilerin bütçesine göre harcama yapmasını, hediye alırken gereksiz israf olmamasını öneriyoruz."

Öncelikle "mesafeli satışlarda" güvenilir sitelerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Altay, "İnternetten alışverişlerde bir ürün ayıplı olsun veya olmasın hiçbir mazeret göstermeden 14 gün içinde iade edilebilmektedir. Ancak mesafeli satış yöntemi ile eğer dolandırıcılara para kaptırılır ise o paranın geri alınması imkansızdır. Sadece savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir." şeklinde konuştu.

"KAPIDAN SATIŞ YAPANLAR, YAŞLI, KADIN VE ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALIYOR"

Kapıdan satışlarda da 100 liralık bir ürünün sırf kapıya gelmesi ve taksitli olması nedeniyle 500 liraya kadar satılabildiğine işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Kapıdan satış yapanlar özellikle kırsal kesimlerde genellikle yaşlı, kadın ve öğrencileri hedef almaktadırlar. Bu yöntemle alışveriş yaparken satış sözleşmesi, garanti belgesi mutlaka alınmalıdır. Fiyatın değerini, kullanılmış olup olmadığı bilinmelidir. Ayrıca her ay için ayrı senet düzenlemek gerekmektedir. Kapıdan satışlarda da hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Son günlerde özellikle kampüs içlerinde gerçekleşen kitap ve uzaktan eğitim satışlarında çok şikayet almaktayız. Tüketici senet imzaladıktan sonra hiçbir hizmet alamadan icraya verilerek mağdur ediliyor. Bu hususa dikkat etmek gerekir.

Perakende satışta yani ürünü görerek aldığımız satışlarda ise ürün ayıplı olmadığı sürece iade hakkı yoktur. Bu alışveriş yöntemindeki uyarımız tüketicilerin tek bir alışveriş merkezine bağlı kalmayarak, iyi araştırma yapıp kampanyaları değerlendirmeleri gerekir."

"KAMPANYALAR FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR"

Altay, tüketicinin özel günler için düzenlenen kampanyaları fırsata dönüştürebileceğini dile getirerek, şu uyarı ve önerilerde bulundu:

"Bu kampanyaları iyi okuyarak ihtiyaçlarımızı da giderebiliriz. Çok geniş bir yelpazede kampanya düzenleniyor. Tüketicilerin tek bir alışveriş merkezine bağlı kalmayarak, iyi araştırma yapıp kampanyaları değerlendirmeleri gerekir. Kampanyaları değerlendirirken özel günlerden önce artış yapılan şişirilmiş fiyatlar 'indirim yapıldı' denilerek vatandaşlara sunulabiliyor. Aslında gerçekte böyle bir indirim yoktur. Bu husustan dolayı tüketicilerin ürün alırken iyi araştırma yapması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde ekonomiye canlılık getirmek için uygulamaya konulan teşvikler ve vergi indirimleri bugünlerde fırsata çevrilebilir. Bu teşvik ve vergi indirimleri ile evimizde eksik olan bir eşya tamamlanabilir."