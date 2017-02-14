  • BIST 88.082
  • Altın 144,379
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Kocaeli -1 °C

Sevgililer Günü’nde yeniden evlendiler

»
Sevgililer Günü’nde yeniden evlendiler
Dünya bugün 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı. Pek çok çift de, 14 Şubat’ta nikâh kıydı.

İzmit Belediyesi Nikâh Dairesi’nde bugün sabahtan akşama kadar her yarım saatte bir nikâh işlemi yapıldı. Bugün mesai saati içinde 16 çift evlendi.

BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Mehmet Çalış ile Dilek Demirdöven 2005 yılında evlendiler. 2007 yılında Ali Yasin isimli oğulları dünyaya geldi. İzmit’te yaşayan, ikisi de özel sektörde alışan Çalış çifti, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle ayrıldılar. Ama 14 Şubat Sevgililer Günü’nün tılsımı, onları yeniden bir araya getirdi. Bugün bir kez daha nikâh masasına oturup, ikinci kez evlendiler. 10 yaşındaki çocukları Ali Yasin Çalış, hiç kuşkusuz bu nikâhın en mutlu konuğuydu.

Kerim YAVUZ

Sinan Akçıl konserinde sürpriz evlenme teklifi

 

Bu haber toplam 3591 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KOMOTO’dan Motobike İstanbul Fuarına tepki14 Şubat 2017 Salı 16:21
  • Körfez’de elektronik atık toplama yarışması14 Şubat 2017 Salı 15:04
  • Körfez Belediyesi’nden geri dönüşüme tam destek14 Şubat 2017 Salı 15:03
  • İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası o tarihte yapılacak14 Şubat 2017 Salı 11:35
  • İstiklal Marşı’nı ezbere okuma yarışması yapıldı14 Şubat 2017 Salı 10:24
  • 14 Şubat’ta hayvanlar unutulmadı14 Şubat 2017 Salı 10:05
  • Haydi Kocaeli, Ufka yolculuk için son tarih..14 Şubat 2017 Salı 09:38
  • Sarımeşe’de Valilik Koşusu14 Şubat 2017 Salı 09:22
  • Kocaeli'de hava sıcaklıkları ne zaman artacak?14 Şubat 2017 Salı 09:00
  • Sevgililer Günü alışverişine dikkat13 Şubat 2017 Pazartesi 23:22
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Sirmen: “Geceleri ağladım”
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti