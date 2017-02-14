Sevgililer Günü’nde yeniden evlendiler

Dünya bugün 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı. Pek çok çift de, 14 Şubat’ta nikâh kıydı.

İzmit Belediyesi Nikâh Dairesi’nde bugün sabahtan akşama kadar her yarım saatte bir nikâh işlemi yapıldı. Bugün mesai saati içinde 16 çift evlendi.

BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI

Mehmet Çalış ile Dilek Demirdöven 2005 yılında evlendiler. 2007 yılında Ali Yasin isimli oğulları dünyaya geldi. İzmit’te yaşayan, ikisi de özel sektörde alışan Çalış çifti, bir yıl önce geçimsizlik nedeniyle ayrıldılar. Ama 14 Şubat Sevgililer Günü’nün tılsımı, onları yeniden bir araya getirdi. Bugün bir kez daha nikâh masasına oturup, ikinci kez evlendiler. 10 yaşındaki çocukları Ali Yasin Çalış, hiç kuşkusuz bu nikâhın en mutlu konuğuydu.

Kerim YAVUZ

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