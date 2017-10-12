Sevgiyle boyanan kulübeler onlara yuva oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde çocuklar tarafından boyanan köpek kulübelerinin son kısmı Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsündeki minik dostlarına hediye edildi. Çocuklar tarafından rengarenk boyanan kulübeler, Umuttepe'deki sokak hayvanlarına sıcak yuva oldu. Ayrıca okullara da isteğe bağlı olarak yapılacak olan kulübeler dağıtılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Umuttepe Kampüsüne götürülen 10 kulübe ve 10 paket kuru mama Doğa ve Hayvan Dostu Kulübü yetkilisine teslim edildi. Üniversite alanında kurulacak olan kulübeler için ekiplere teşekkür eden hayvanseverler, "Büyükşehir Belediyesine dostlarımızı düşündüğü için teşekkür ederiz. Kış mevsimi öncesi yapılan bu desteğin ne derece önemli olduğunu anlatamam. Bu projede emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim" dedi.