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Sevim Kenar vefat etti

Sevim Kenar vefat etti

İzmit Veliahmet Mahallesi Narlık Yokuşu Sokak No:1’de oturan eski taksicilerden merhum Tunca Kenar’ın eşi Sevim Kenar(71) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti.

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2 çocuk annesi olan Sevim Kenar’ın cenazesi Bağçeşme Camii'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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