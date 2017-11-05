Sevim Kenar vefat etti
İzmit Veliahmet Mahallesi Narlık Yokuşu Sokak No:1’de oturan eski taksicilerden merhum Tunca Kenar’ın eşi Sevim Kenar(71) geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat etti.
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2 çocuk annesi olan Sevim Kenar’ın cenazesi Bağçeşme Camii'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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