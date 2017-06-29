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Sevindikli er meydanı yağlı güreşlere hazır

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Sevindikli er meydanı yağlı güreşlere hazır
Körfez’de her yıl geleneksel olarak düzenlen Altın Kiraz Festivali’nin 44’üncüsü 7 Temmuz Cuma günü başlayacak. 

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın üzerinde titizlikle durduğu Altın Kiraz Festivali’nin son gününde Sevindikli Er Meydanı Başpehlivanlara, ilçe halkına ve farklı illerden gelecek olan misafirlere ev sahipliği yapacak. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kısa bir süre kalan festival hazırlıklarını da yakın takibe aldı.Geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan ek tribün hazırlıklarında sona doğru gelindi. 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek yağlı güreş müsabakaları için er meydanında ek olarak yapılan bin kişilik tribünde koltuklar da takıldı.

Misafirlerin rahat bir şekilde güreş müsabakalarını izlemeleri için tribün üstünün kapatılma çalışmaları da aralıksız devam ederken, Sevindikli Er Meydanı çevre düzenlemeleri ve iç dizaynı ile yağlı güreş müsabakalarına hazır hale getirilecek. Türkiye’nin farklı illerinden gelerek dualı çayıra ayak basmayı ve ‘bismillah’ diyerek güreşme hayalini kuran binlerce pehlivanı ağırlayacak olan Er Meydanı çayırı aylar öncesinden de bakıma alındı.

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