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Sevindikli, festivale hazır

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Sevindikli, festivale hazır
Körfez’de Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek güreşlere ev sahipliği yapacak Sevindikli Er Meydanı’nda çalışmalarda sona doğru gelindi.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.’sü düzenlenecek Kiraz Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenecek olan yağlı güreş müsabakalarının adresi ise her yıl olduğu gibi Sevindikli Er Meydanı olacak. Geçtiğimiz ay er meydanının alanı genişletilmiş, ek tribün yapımı için çalışma başlatılmıştı.

YERİNDE İNCELEDİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da çalışmaların hızla devam ettiği Sevindikli Er Meydanı’nda yerinde incelemelerde bulundu. Tribün üst kapama işlemlerinin sona doğru gelindiği er meydanında, genişletilen alana da çim ekim işlemi gerçekleştirildi. Başkan Baran, Sevindikli Er Meydanı’ndaki müsabakaların yine nefes keseceğine inandığını belirtti.

2 BİN KİŞİLİK TRİBÜN

9 Temmuz’da yapılacak olan yağlı güreşler öncesi vatandaşların tarihi sporumuzu en iyi şekilde izlemesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Güreşçilerimiz Kırkpınar öncesi son provasını burada yapacak. O yüzden önemli. Tribün inşaatı tamamlandığında, izleyici kapasitemiz 2 bin kişiye yükselecek. Vatandaşlarımız en iyi şekilde tarihi sporumuzu izleme fırsatı yakalayacak” dedi.

 

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