Sevindikli Köyü Kültür Merkezinde ilk nikah

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sevindikli Köyü Kültür Merkezinin tanıtımını gerçekleştirirken ilk nikahını da kıydı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez ilçesi Sevindikli Köyü Kültür Merkezi tanıtım programına katılırken, Sena Tekin-Sercan Kıyak çiftinin de nikahlarını kıydı. Düzenlenen törene Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, çevre köy muhtarları ve çok sayıda davetli de katıldı.

“BİNLERCE HİZMETİ VATANDAŞIMIZLA BULUŞTURDUK”

Katıldığı törende bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu ülke bu bayrak ve bu vatan bizim. Hep beraber devletimize sahip çıkacağız. Ülkemiz üzerinde ne oyunlar oynadılar, oynamaya da devam edeceklerdir. Bu nedenler daha hızlı kalkınacak ve ilerleyeceğiz. Bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olarak güçlü bir Türkiye istiyoruz” dedi. Törendeki konuşmasında Kocaeli’de binlerce iş yaptıklarını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu gibi hizmetlerin açılışlarına tek tek katılsak buna vakit yetmez. Bundan dolayı Açılış Bayramları yapıyoruz. Kentimizde ki ve köylerimizde ki ihtiyaçları bir bir belirliyor ve gereğini yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Eski İzmit Büyükşehir Belediyesi küçük bir alanda oluşmuş, hiçbir köye ve beldeye hizmet edecek ne imkanı ne de yetkisi olan bir kurumdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakan idi. Bizlere dediler ki, Kocaeli’nin hizmet alanını köyler dahil tamamını Büyükşehir olarak büyüteceğiz. Ve bizlere yetki verdiler. Böylece tüm kentimizin altyapısını, çevresini, kanalizasyonu, arıtma tesislerini, ulaşımını ve barajları gibi birçok hizmeti ortaya çıkardık. İşte bu sistem değişikliğiyle küçüklü-büyüklü binlerce hizmeti vatandaşımızla buluşturduk” diye konuştu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, “Ülkemizde ki kardeşlik ve beraberlik daim olsun. Mutluluğun sırrı Rabbimizin emir ve yasaklarına uymaktan gelir. Çiftimize iki cihan saadeti diliyorum” açıklamasını yaptı.