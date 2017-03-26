  • BIST 90.383
  • Altın 144,409
  • Dolar 3,6117
  • Euro 3,9021
  • Kocaeli 16 °C

Sevindikli Köyü Kültür Merkezinde ilk nikah

»
Sevindikli Köyü Kültür Merkezinde ilk nikah
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sevindikli Köyü Kültür Merkezinin tanıtımını gerçekleştirirken ilk nikahını da kıydı. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez ilçesi Sevindikli Köyü Kültür Merkezi tanıtım programına katılırken, Sena Tekin-Sercan Kıyak çiftinin de nikahlarını kıydı. Düzenlenen törene Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, çevre köy muhtarları ve çok sayıda davetli de katıldı.

“BİNLERCE HİZMETİ VATANDAŞIMIZLA BULUŞTURDUK”

Katıldığı törende bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bu ülke bu bayrak ve bu vatan bizim. Hep beraber devletimize sahip çıkacağız. Ülkemiz üzerinde ne oyunlar oynadılar, oynamaya da devam edeceklerdir. Bu nedenler daha hızlı kalkınacak ve ilerleyeceğiz. Bu ülkenin onurlu bir vatandaşı olarak güçlü bir Türkiye istiyoruz” dedi. Törendeki konuşmasında Kocaeli’de binlerce iş yaptıklarını vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Bu gibi hizmetlerin açılışlarına tek tek katılsak buna vakit yetmez. Bundan dolayı Açılış Bayramları yapıyoruz. Kentimizde ki ve köylerimizde ki ihtiyaçları bir bir belirliyor ve gereğini yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Eski İzmit Büyükşehir Belediyesi küçük bir alanda oluşmuş, hiçbir köye ve beldeye hizmet edecek ne imkanı ne de yetkisi olan bir kurumdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakan idi. Bizlere dediler ki, Kocaeli’nin hizmet alanını köyler dahil tamamını Büyükşehir olarak büyüteceğiz. Ve bizlere yetki verdiler. Böylece tüm kentimizin altyapısını, çevresini, kanalizasyonu, arıtma tesislerini, ulaşımını ve barajları gibi birçok hizmeti ortaya çıkardık. İşte bu sistem değişikliğiyle küçüklü-büyüklü binlerce hizmeti vatandaşımızla buluşturduk” diye konuştu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, “Ülkemizde ki kardeşlik ve beraberlik daim olsun. Mutluluğun sırrı Rabbimizin emir ve yasaklarına uymaktan gelir. Çiftimize iki cihan saadeti diliyorum” açıklamasını yaptı.

20170326aw021774_01.jpg

Bu haber toplam 250 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Çınarlıkent Konutları'nın anahtarları teslim edildi26 Mart 2017 Pazar 11:57
  • İzmit'te kedi kurtarma operasyonu26 Mart 2017 Pazar 11:45
  • Füsun Hoca da KOÜ’den kopuyor26 Mart 2017 Pazar 10:16
  • Yüksel Öztürk: "Uzak kaldığımda İzmit’i arıyorum"26 Mart 2017 Pazar 09:46
  • Recep Haldız'a doğum günü sürprizi26 Mart 2017 Pazar 09:14
  • Şu an saat kaç? Kafalar karıştı, saatler ileri mi alındı?26 Mart 2017 Pazar 09:07
  • Aygün: 80 yılda yapılmayanlar yapılıyor25 Mart 2017 Cumartesi 19:21
  • "Kocaeli doğal güzellikleriyle tanınacak"25 Mart 2017 Cumartesi 16:23
  • Zafer Zengin: “Diksiyon kendinize yatırım yapmaktır”25 Mart 2017 Cumartesi 16:18
  • Mehmetağa Semt Meydanı oluşuyor25 Mart 2017 Cumartesi 15:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti