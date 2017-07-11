Sevindikli’de en büyük Ekrem Yavuz

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Kiraz Festivali Yağlı Güreş müsabakalarında finalde Abdullah Güngör’ü yenen Ekrem Yavuz başpehlivan oldu.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Körfez ilçede Sevindikli Er Meydanında yapılan güreşlere katılım oldukça yoğundu. Kırkpınar öncesindeki son prova özelliği taşıyan güreşler kıran kırana geçti. Kırkpınar’ın tüm ünlü pehlivanlarının katıldığı Altın Kiraz Yağlı güreşlerini Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kaytazdere Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın, Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli, İsa Taş, Levent Yılmaz ve Sait Çalık, meclis üyeleri, Taşköprülüler Dernek Başkanı Yasin Sönmez, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda güreş sever izledi.

RECEP KARA SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE ELENDİ

Minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, büyük orta, baş altı ve başpehlivanlık için yüzlerce güreşçinin mücadele ettiği yağlı güreşler oldukça çekişmeli geçti. Favorileri arasında görülen ve son 2 senenin şampiyonu olan Recep Kara, sürpriz bir şekilde kemer mücadelesine erken veda ederken, diğer isimlerin mücadeleleri er meydanını dolduran güreş severler tarafından ayakta alkışlandı. Güreş müsabakalarını canlı olarak yayınlayan yerel ve ulusal kanallara röportaj veren Başkan İsmail Baran, “Bizler 44. Altın Kiraz Festivalimiz kapsamında yer alan Taşköprü Yağlı Güreşleri’ne büyük önem veriyoruz. Ata sporumuzu zevkle izliyor ve izlenmesini sağlıyoruz. Her geçen yıl güreşlerimizin standardını da üst noktaya çekiyoruz. Burada güzel bir ruh oluştu. Ve biz de bu kültürü yaşatma adına hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz” dedi.

YAVUZ İLE GÜNGÖR FİNAL YAPTI

Tüm pehlivanları mücadelelerinden dolayı kutladığını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Onlara gerçekten canı gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Biz, Sporun Başkenti Körfez sloganı ile yola çıktık. Spor akademimiz 15 kategoride faaliyet gösteriyor. Bunların en başında yağlı güreş geliyor. Yağlı güreşler ata sporumuz. Bizler için önemli. Bugün olduğu gibi her zaman desteğimizi göstereceğiz” dedi. Abdullah Güngör, Salih Erinç, Serhat Balcı, Nedim Güreş, Ali Gürbüz, İsmail Balaban ve Fatih Atlı gibi pehlivanların boy gösterdiği güreşlerin finalinde; Abdullah Güngör ve Ekrem Yavuz vardı.

YAVUZ SON ANDA KAZANDI

Normal mücadele süresinde galip gelen olmayınca, puanlamaya geçildi. Mücadelenin tamamlanmasına az bir süre kala Ekrem Yavuz yaptığı hamle ile sayı alınca, altın kemerin sahibi oldu. Oldukça çekişmeli geçen başpehlivanlık mücadelesi izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, madalya töreninde de renkli görüntüler vardı. Güreşçiler birbirlerini tebrik ederken, Ekrem Yavuz’a altın kemerini Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran taktı. Taşköprülü olan ve büyük orta boyda birincilik ipini göğüsleyen İsmail Çırak’ı ilk kutlayan Başkan Baran oldu.