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Şevki Kaplan

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Şevki Kaplan
Şevki Kaplan vefat etti

İzmit Serdar Mahallesi Buğday Sokak No:9’da oturan çiftçi Şevki Kaplan(81) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. 6 çocuk babası olan Şevki Kaplan’ın cenazesi Aksığın Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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