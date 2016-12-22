İzmit Serdar Mahallesi Buğday Sokak No:9’da oturan çiftçi Şevki Kaplan(81) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. 6 çocuk babası olan Şevki Kaplan’ın cenazesi Aksığın Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İzmit Serdar Mahallesi Buğday Sokak No:9’da oturan çiftçi Şevki Kaplan(81) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. 6 çocuk babası olan Şevki Kaplan’ın cenazesi Aksığın Köy Camii’nden alınarak Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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