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Şevki Kavurat’ın başı dertte

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Şevki Kavurat’ın başı dertte
Uzun yıllardır ilimizde tekvando antrenörlüğü yapan, Milli takımda göreve getirilen ve mevzuat gereği devlet memuru olan Şevki Kavurat hakkında, sahte lise diploması ile antrenörlük belgesi aldığı iddiasıyla soruşturma açıldı. 

TEKVANDO ANTRENÖRLÜĞÜNDEN DEVLET MEMURLUĞUNA

1970 doğumlu olan Şevki Kavurat 10 yaşında tekvandoya başladı ve uzun yıllar bu sporu yaptı. Daha sonra antrenörlük yapmaya karar veren Kavurat 1993 yılında Çınarlı Tekvando Kulübü’nü kurdu ve burada yaklaşık 15 yıl sporcuları çalıştırdı. Daha sonra Derince Gençlik Spor Kulübü’nde antrenörlük görevine devam ederken, 2013 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Tekvando İl Temsilciliği’ne getirildi. Bu arada 2.Kademe antrenör kursuna katıldı ve belge aldı.  İl Temsilciliği görevindeyken The Nes Otel’de devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi antrenmanlarına çıktı. İlgili mevzuata göre 5 kez milli takımla antrenmana çıkan antrenör devlet memuru statüsü kazanıyordu. Kavurat mevzuat gereği devlet memuru oldu.  

BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA AÇILDI 

Yaklaşık 2 ay önce Spor Bakanlığı Türkiye’nin pek çok ilinde sahte belgeyle antrenör diploması alınmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Türkiye çapında yaklaşık 35 isim arasında ilimizden Şevki Kavurat da yer alıyordu. Kavurat’ın Gölcük Lisesi’nden aldığını beyan ettiği diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.Gölcük Lisesi diye bir okul bulunmadığı, dolayısıyla belgenin de sahte olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kavurat’ı İl Temsilciliği görevinden aldı. Tekvando Federasyonu da kısa bir süre önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne Kavurat’ın antrenörlük belgesinin geçersiz olduğuyla ilgili resmi yazıyı gönderdi. Bu arada Şevki Kavurat’ın devlet memurluğundan istifa ettiği öğrenildi. Belgede sahtecilik soruşturmanın kısa süreçte tamamlanması bekleniyor.

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