Şevki Yılmaz'dan o iddialara yanıt

Eski Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz son günlerde hakkında çıkan haberlere yanıt vererek, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir karalama kampanyasıdır" dedi.

Şevki Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Son günlerde; terör ve terörist sever medya organları tarafından şahsımı hedef alan ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir karalama kampanyası yapılmaktadır!

22 Mart 2016 tarihinde (9 ay önce) Akit TV, Milli Diriliş Programının canlı yayınında, ülkemizde o günlerde yaşanan terör saldırılarına karşı yapmış olduğum yorumlar, bugün, amacından tamamen saptırılarak ve kamuoyunu yanıltıcı bir üslupla basına servis edilmiştir.

13 Mart 2016’da Ankara'nın kalbi Kızılay'da bomba yüklü bir araçla düzenlenen ve 37 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 125 vatandaşımızın yaralandığı;

18 Mart - 21 Mart 2016 tarihlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen operasyonlar sırasında PKK mensubu teröristlerin el yapımı patlayıcıları infilak ettirmesiyle 5 güvenlik görevlimizin şehid edildiği,

19 Mart 2016’da, İstanbul İstiklal Caddesinde düzenlenen canlı bomba eylemiyle 4 sivil vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 36 vatandaşımızın yaralandığı,

Hain ve alçak terör saldırılarının hemen akabinde, tüm bu terör olayları cennet vatanımızda yaşanırken, bu ülkede Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği yapmış, vatansever biri olarak duruma kayıtsız kalamazdık. Adı geçen 22 Mart 2016 tarihli TV programında, Terör olayları üzerinden gündemi yorumlarken; "Bu hain terör saldırılarının planlayıcılarına ve uygulayıcılarına yönelik olarak devletimizin sert tedbirler alması gerektiğini" vurguladık. Devletimizin, bu hain alçak terör eylemlerinin elebaşlarına karşı, yakın tarihimizde ülkemizde terör estiren Asala Terör Örgütüne uygulanan yöntemleri de kullanarak bu duruma kayıtsız kalmaması gerektiğini ve en sert tedbirlerle; yabancı istihbarat örgütlerinin maşası konumundaki terör örgütlerine karşı yapılan mücadelede terör elebaşlarının kellerinin alınması gerektiğini vurguladık.

"GÜNAH KEÇİSİ Mİ ARANIYOR?"

Ancak, ne gariptir ki; başta Odatv haber sitesi olmak üzere bir takım yayın organları sözlerimizi tamamen çarpıtmış, amacından saptırmış ve ‘’ŞEVKİ YILMAZ, HDP’LİLERİN KELLESİ ALINMALI’’ başlığıyla kamuoyunu yanıltmıştır.

Konuşmamızda HDP’li vekillerle ilgili tek bir ifade yer almamakta, açıkça bombalama eylemlerini planlayanlara ve uygulayanlara yönelik sert ve caydırıcı tedbirler önerilmektedir. Buna rağmen bu yalan haberlerle harekete geçen bazı HDP’li vekiller ise konuyu TBMM gündemine taşıyarak Adalet Bakanımız ve Başbakanımıza şahsımla alakalı çarpıtılmış haberler üzerinden soru önergeleri yöneltmişlerdir. HDP’li Milletvekillerinin Bombalama eylemlerinin sorumlusu hain ve alçaklara yönelik sözlerimi üzerlerine alınmalarını da doğrusu anlayabilmiş değilim.

9 ay önce yapılmış bir konuşmanın, bugün, çarpıtılarak, yalan ifadeler eklenerek, kanlı ve alçak terör saldırılarının arttığı, suikastlerin yapıldığı ve siyasi suikast iddialarının dillendirildiği bir dönemde, karanlık odaklar tarafından, alçakça bir yöntemle servis edilmesi, akıllara ‘Olası siyasi suikastlara zemin mi hazırlanıyor? Günah keçisi mi aranıyor?‘ sorularını getirmektedir.

Ülkemizin içinden geçtiği şu zor günlerde, toplumsal birlikteliğimizi bozacak, kitleleri birbirine karşı kışkırtacak manipülatif ve yalan haberlere göz yumulmaması ve itibar edilmemesi gerekmektedir. Teröre ve terör örgütlerine, onların elebaşlarına ve piyonlarına karşı en sert ve caydırıcı tedbirleri almak da devletimizin temel görevidir. "





