Seyfettin Karamızrak’tan karakalem sergisi

İzmitli eğitimci Seyfettin Karamızrak, 23. kişisel karakalem sergisini Cumhuriyet Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde açtı.

Cumhuriyet Parkı’nda bulunan İzmit Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılan sergiye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol, Mehmet Örgev, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve milli eğitim camiası katıldı.

PAZAR’A KADAR AÇIK

Karamızrak, “Sanat ortak dildir. İnsanlık için sanat olmazsa olmazdır. İnsanı güzele, iyiye, doğruya, birleştiriciliğe, yüceliğe ulaştıran bir gücü vardır. Herkese sanatlı günler dilerim” dedi. Sergide kurşun kalem ile yapılan Natürmort, manzara, ahşap evler, soyut çalışmaların yer aldığı 42 resim var. 1991 yılından bu yana karakalem çalışması ile uğraştığını söyleyen Karamızrak Pazar günü öğlen saatine kadar tüm sanatseverleri sergiyi gezmeye davet etti.

Ayşegül KALAYCI