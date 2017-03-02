Seyir halindeki TIR'ın lastikleri tutuştu

Körfez'de seyir halindeki TIR'ın lastikleri alev alev yandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Körfez Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,İstanbul istikametine giden Adnan Yener idaresindeki 67 SC 193 plakalı demir boru yüklü TIR'ın lastikleri büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın ardından lastikler yanmaya başladı.Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın araçta hasara neden oldu.

Binali ASLAN