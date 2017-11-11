Seyirci etabı göz doldurdu

Ralli pilotları, pazar alanının içerisinde oluşturulan pist içerisinde hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, pilotların araçlarıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi. Yarışa katılan pilotlardan Burcu Çetinkaya Bucak, "Bugün altıncı şampiyonluğu garantilemiş olduk. Mutluyuz, keyifliyiz. Tabii, kadınlar arasında altıncı kez şampiyon olsak da, bu çok önemli bir kıstas değil. Gelecek nesillerde ben yine erkekler arasında derece yapan başarılı pilotların yetişeceğine inanıyorum. Heyecanla bekliyorum. Şu an bizim için yarış bitti belki ama, bu sezonun son yarışı ay sonunda 'TOSFED yıldızını hazırlıyor' projesinden bir tane genç kadın seçeceğiz ve onlarla ilgili ben de orada olacağım. Onun heyecanı var aslında. Bu sezonun yarışlarından daha fazla heyecan veriyor bana. Keyifliydi, güzel etaplardı. Seyirci çoktu. O anlamda çok şanslıyız. Seyirci etabını ben hiç sevmiyorum. Ben tozda, toprakta gazlayarak gitmeyi seviyorum. Özellikle önden çeker bir otomobil için çok keyifli bir etap değil seyirci etabı. Ama seyircilerle bir araya gelmek, şehrin içinde olmak, özellikle de servis alanının bu kadar şehrin içinde olması müthiş bir şey tabii ki. Uzun süredir görmediğimiz kadar çok seyirci var bu etaplarda. O yüzden çok keyifli bir yarış" dedi.

35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde yarışan Murat Bostancı ise, "Güzel bir seneydi. Bizim için güzel bir tarafı vardı bu sene. Avrupa Ralli Şampiyonası'nı takip ettik. Bu sene Türkiye Şampiyonası'nda değildik. Türkiye'ye ilk defa Avrupa Ralli Şampiyonluğu'nu getirdik takımlar şampiyonasında. Çok güzel bir sene oldu bizim için. Bugün de burada ev sahibi olduğumuz Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde yarıştan önce ufak bir şov yaptık takım otomobillerimizle. Umarım herkes için keyifli olur" diye konuştu.

35. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, yarın koşulacak olan etapların ardından sona erecek.