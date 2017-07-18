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Seymen, delege seçimlerine hazır 

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Seymen, delege seçimlerine hazır 
CHP’de kongreler süreci başladı. Delege seçimleri, kongreler denilince CHP’de ilk akla gelen isim kuşkusuz Alparslan Seymen’dir.

Bir dönem ilçe başkanlığı, birer dönem il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği yapan Alparslan Seymen, CHP’nin Kocaeli delegasyonunu en iyi tanıyan isimdir. CHP’de delege seçimleri hazırlanırken, Seymen yine parti içindeki en popüler isim. Alparslan Seymen bu durumu şöyle izah ediyor:

“Ben 40 yıldan beri, bu partinin, bu delegenin içindeyim. Bütün parti üyelerini tanırım, birim. Her sorunları ile ilgilenmeye çalışıyorum. Bu pozisyona gelince, delege seçimlerinin dışında kalma lüksüm de olmuyor. Elbette mahalle delegeliği seçimlerini takip edeceğim. Zaten tabloda çok büyük bir değişiklik beklemiyorum. Delege seçimlerinin ebette içinde olacağım. Ama şahsım adına hiçbir göreve talip değilim. 2019 seçimleri için ismim dolaşıyor. 2019’da da hiçbir göreve aday olmayacağımı şimdiden açıkça belirtmek isterim.”
 

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