Seymen Karşıyakaspor dağıldı

2.Küme takımlarından Seymen Karşıyaka, yeni sezonda lige giremiyor. Mavi-Beyazlı ekip, aynı bölgede Bahçecik Damlaspor Kulübü’nün kurulmasından sonra, kadrosunda bulunan oyuncuların büyük bölümü, bu takıma gitti.

BAŞKAN SELİMOĞLU KIZGIN

Sahaya çıkacak futbolcu bulamayan S.Karşıyakaspor Başkanı ve Antrenörü Erdoğan Selimoğlu, oldukça kızgın. Selimoğlu “Son birkaç kulübü ayakta tutmak için elimizden geleni yaptık, geceli gündüzlü soğuk havalarda uğraş verdik. Benim ailem, bu futbolcuların formalarını yıkadı, takımı sahaya çıkardık. Damlaspor Kulübü kuruduktan sonra oyuncularımızın büyük çoğunluğu bu takıma gitmek istedi, bizde izin verdik” dedi.

“U-19 LİGİ’NE KATILACAĞIZ”

Başkan Selimoğlu, giden hiç kimseyi engellemediklerini belirterek, “Gidene dur demedim, hepsinin bonservislerini verdim. Bu işlerde vefanın olmadığını anladık. Kimse zoru istemedi, kolaya kaçtı. 2.Küme’ye büyük ihtimalle takım yapamayacağız, elimizde o kadar futbolcu yok. Ancak U-19 Ligine gireceğiz. Genç oyuncularımız maç oynasınlar istedik, onlara bu imkanı sunacağız” dedi.