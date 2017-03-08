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Seyyar Seka Pilavcısı artık dükkana geçti

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Seyyar Seka Pilavcısı artık dükkana geçti
İzmit’te yaşayan evli 4 çocuk babası Talip Öztürk (31), SEKA Camii’nin karşısında seyyar arabada pilav satmaya başladı.

Yaklaşık 10 yıldır aynı mevkide vatandaşı doyuran, hizmet veren Talip Öztürk, sonunda hayalini gerçekleştirdi ve bir dükkân açtı. Talip Öztürk, kardeşleriyle birlikte yerleşik düzene geçerken, Seka Pilavcısı’nın İzmit Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak No:17 adresindeki yeni yerinin açılışı da samimi bir atmosferde gerçekleşti.

HAYALİME KAVUŞTUM

Seyyarlıktan dükkâna geçen Seka Pilavcısı Talip Öztürk, açılışta konuşurken duyguluydu. Öztürk, “Parası olan ve olmayan da bizden yemek yedi. Çok güzel dostluklar kurduk. Vatandaşlarımıza bize gösterdikleri ilgi alaka nedeniyle çok mutluyuz. Bugün de açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar kolay gelmedim. Uzun zamandır düşünüyordum. Kısmet bugüneymiş. Hizmet kalitemiz devam edecek” dedi. İşletme sahibi Talip Öztürk, kardeşleri Enis Öztürk, Veysel Öztürk, yeğeni Eren Öztürk yeni açtıkları işyerinde yine tavuklu, nohutlu pilav, ayran ve meşrubat satarak geçimlerini sağlayacaklar.

Kerim YAVUZ

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