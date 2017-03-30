Sezaryeni "doğum destekçisi" ile azaltacaklar

Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata geçirilen ücretsiz "doğum destekçisi" hizmeti ile normal doğum oranının artırılması amaçlanıyor.

UNICEF ve Sağlık Bakanlığınca verilen "Bebek Dostu" unvanına sahip hastane, bakanlığın sezaryenin azaltılmasına yönelik politikasına destek vermek için çeşitli projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda ücretsiz uygulamaya konulan "doğum destekçisi" hizmetiyle anne adayları hastaneye başvurdukları ilk andan itibaren takibe alınıyor.

Tecrübeli ebeler arasından seçilen doğum destekçileri, gebelik sürecinde anne adaylarına "normal doğum" korkularını yenmeleri için psikolojik ve fiziksel destek sağlıyor.

Anne adaylarına doğum sancılarıyla başa çıkabilmeleri için nefes tekniklerini öğreten ve onlara masaj gibi ilaç dışı rahatlatıcı uygulamalar yapan doğum destekçileri, doktorla ekip çalışması içinde doğumun kolay ve daha kısa zamanda gerçekleşmesine destek oluyor.

Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuk Dostu Hastane" unvanına sahip olduklarını belirterek, "Anne Dostu Hastane" unvanını da alma konusunda çalışmaları olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının sezaryen oranlarını düşürme politikası kapsamında bazı uygulamaları hizmete soktuklarını dile getiren Güneş, ilk olarak açtıkları "Gebelik Okulu"nda anne adaylarına bazı eğitimler verdiklerini ifade etti.

Güneş, bu uygulamada temel amaçlarının anne adaylarının gebelik sürecini daha kaliteli geçirmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Diyetisyenler, ebeler, kadın doğum uzmanlarımız ve spor hekimlerimiz doğum sürecinin daha kaliteli şekilde geçirilmesini sağlıyor. Bu eğitimler 6 hafta sürüyor. Bunlar bebek sağlığının yanı sıra anne sağlığı açısından da faydalı oluyor." diye konuştu.

Yeni başlattıkları örnek teşkil edecek hizmetlerden birinin de "doğum destekçisi" uygulaması olduğuna dikkati çeken Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden doğumhaneler fayanslarla döşeli ve soğuktu. Hastaların yan yana, bağıra bağıra doğum yaptığı bir dönem vardı ama artık bu dönem geride kaldı. Şu anda 5 yıldızlı otel konforunda doğum odalarımız var. Deneyimli ebelerimiz doğum destekçisi olarak doğum öncesi, sırası ve sonrasında anne adaylarımıza fiziksel ve psikolojik bilgiler veriyor. Bunlar nefes alma teknikleri ve ilaç dışındaki uygulamalardır. Bu hizmet doğum odalarımızda veriliyor. Bunları verdiğinizde anne psikolojik olarak hazırlanmış olduğundan normal doğum süresi azalıyor, doğum daha kısa sürüyor. Komplikasyonlar daha da azalıyor. Doğum daha rahat geçiyor."

- "Asıl amaç sezaryen oranlarını düşürmek"

Doç. Dr. Güneş, doğum destekçisi hizmeti ile primer sezaryen oranlarını daha da düşürmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "6 ülkede 15 bin anne adayıyla yapılan bir çalışmada, doğum destekçisi uygulaması sonucunda sezaryen ve epidural anestezi oranlarının yüzde 50, suni sancı verilerek yapılan doğum oranının yüzde 40 ve ağrı kesici alma oranının da yüzde 30 azaldığı tespit edilmiş." ifadelerini kullandı.

Sezaryenin anne ve bebek üzerinde birçok yan etkisi olduğuna dikkati çeken Güneş, "Anne üzerinde yan etkilerine bakıldığında kanama, erken ayağa kalkamama gibi birçok komplikasyon gelişiyor. Bir de anne diğer doğumlarını sezaryenle yapmak zorunda kalabiliyor. Normal doğumla dünyaya gelen çocuğun akciğer hastalıkları daha az oluyor. Normal doğumda çocuk, doğum yolundan geçerken faydalı bakteri aldığı için savunma mekanizması daha iyi gelişiyor. Annesiyle erken temas sağlıyor." bilgilerini paylaştı.

Güneş, anne adaylarının doğum destekçisi uygulamasından hastaneye geldikleri andan itibaren ücretsiz faydalandığını ifade ederek, anne sağlığını korumak, gebe anne adaylarının bu süreci mutlu bir şekilde atlatmalarını sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.