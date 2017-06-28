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Sezon açıldı! İşte Kocaeli'de ücretsiz havuzlar

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Sezon açıldı! İşte Kocaeli'de ücretsiz havuzlar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz aylarındaki favori tesislerinden olan havuzları, bu yıl da Kocaelilere hizmet vermeye devam ediyor.

Sanayi Mahallesi ve Plaj Yolu’ndaki havuzlar yaz boyunca sıcaklardan bunalan vatandaşların uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Havuzlar ayrıca Ücretsiz Spor Okulu öğrencileri tarafından kullanılıyor.

SEZON AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan yüzme havuzlarında sezon açıldı. Plaj Yolu ve Sanayi Mahallesi’ndeki havuzlar, halk seansları çerçevesinde, vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Sanayi Mahallesi Vinsan tesislerindeki yüzme havuzu erkekler, Plaj Yolu’ndaki havuzu ise bayanlar için tahsis edildi.

HAVUZLAR 20.30’A KADAR AÇIK

Yüzme Havuzları Pazartesi günü hariç haftanın her günü vatandaşlara hizmet veriyor. Her iki havuzda ilk seans 09.00’da başlıyor. Son seans ise 20.30’da sona eriyor. Vatandaşlar birer saatlik seanslarda havuzlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Havuzlarda Pazartesi günü ise temizlik gerçekleştiriliyor. Havuzlarla ilgili bilgi Vinsan Yüzme Havuzu için 335 02 49 ve Plajyolu Yüzme Havuzu için 226 77 25 No’lu telefonlardan alınabilir.

SPOR OKULLARI ÖĞRENCİLERİ DE KULLANIYOR

Büyükşehir Yüzme Havuzları ayrıca yaz boyunca haftanın altı günü 12.00-17.30 saatleri arasında Ücretsiz Spor Okulları’nın yüzme branşı öğrencileri tarafından kullanılıyor.

FORM DOLDURULMASI GEREKİYOR

Havuzlardan yararlanmak isteyen vatandaşların yüzme havuzu başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Formlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerindeki “Spor Tesisleri Program Saatleri” linkinden ulaşılabilir. Formlar bunun yanı sıra Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Plaj Yolu Yüzme Havuzu ile Körfez Sanayi Mahallesi’ndeki havuzdan da alınabilir. Havuzlardan yararlanmak isteyenlerden TİT(Tam İdrar Tahlili) raporu isteniyor. Büyükşehir Belediyesi, Plaj Yolu ve Körfez Mahallesi Yüzme Havuzlarında 6 cankurtaran görev yapıyor.

HİJYENE BÜYÜK ÖNEM

Öte yandan havuzların hijyenik şartlarına büyük önem veriliyor. Havuzlarda, günlük olarak seans sonlarında kontroller yapılıyor. Pazartesi günleri ise bakım ve ilaçlama işlemi yapılıyor.

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