Sezonun ilk mezuniyet töreni

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Akçakoca Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Lisesi’nin 6. dönem mezunları da kep giydi, mezuniyet sevincini diğer arkadaşlarından önce yaşadı.

Her yıl olduğu gibi dönemi erken tamamlayan Turizm Otelcilik Lisesi mezunu gençler, kalan süreyi staj yaparak değerlendiriyor.

Sabancı Kültür Merkezi’ndeki törende 85 mezun, ülke turizmine hizmet etmek üzere mezun oldu. Törende, ayrıca İstanbul Beylikdüzü Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Gastronomi Yemek Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri de Turizm Haftası kapsamında törenle verildi.

COŞKULU KUTLAMADA, EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

Vali Yardımcısı Abdullah Etil, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, şube müdürleri Yakup Yaman, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Haşmet Belen, İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcıları ve Şube müdürleri ile konuklar ve törende hazır bulundu.

Akçakoca Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Lisesi’nin organizasyonunda halk oyunları gösterileri sunuldu. Okul öğrencilerinin hazırladığı ‘Turizm’ konulu mini skeç ile Halk müziği konseri de büyük beğeniyle izlendi.

Okul Müdürü Kemal Aktaş’ın ev sahipliği yaptığı tören de Yiyecek İçecek alanında Servis ve Aşçılık bölümünden 65, Konaklama, Seyahat alanında Ön Büro ve Acentecilik bölümünden 20 öğrenci mezun oldu. Öğrencilere bitirme belgeleri verildi. Kep giyen öğrenciler, mezuniyet coşkusunu diğer okullardaki arkadaşlarına göre, erken yaşadılar.

TURİZMİN YENİ NEFERLERİ

Her yıl olduğu gibi, kalan süreyi stajla geçirecekleri için Akçakoca Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Lisesi’nin mezunları dönemi erken bitirdi. Mezuniyet coşkusunu Turizm Haftası etkinlikleri içindeki programla yaşayan s85 mezun, Türkiye’nin turizmine katkı sunmak için göreve başlayacak. Mezunlar, törene katılan yetkililerle birlikte görülüyor.

Şennur Yıldız