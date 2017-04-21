  • BIST 92.573
  • Altın 150,229
  • Dolar 3,6401
  • Euro 3,8957
  • Kocaeli 10 °C

SGK uyardı: Belgeyi getirmeyen yandı

»
SGK uyardı: Belgeyi getirmeyen yandı
Sosyal Güvenlik Kurumu, istihdamı artırmak amacıyla verilen teşvikten yararlanmak için işe giriş belgesi düzenleyen, ancak gereken belgeleri doldurup göndermeyen işverenleri sert ifadelerin yer aldığı bir duyuruyla uyardı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından İşverenlere Önemle Duyurulur başlığıyla yapılan duyuruda, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin işe giriş bildirge sayılarında yapılan incelemelerde, işe giriş bildirgesi sayısının önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.

Duyuruda, Ancak işe giriş bildirgesi verilen sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmediğinin tespit edildiği edilmiştir denilerek bu eksikliğin aynı gün işverenlerce e-sigorta yoluyla giderilebileceği hatırlatıldı.

'BİR AYLIK SÜRE DOLMADAN İŞTEN ÇIKARILAN SİGORTALILAR'

SGK'nın duyurusunda işe giriş ve işten ayrılma veya çıkarılma uygulamaları tek tek şöyle anlatıldı:

Yönetmeliğin 25 inci maddesine eklenen sekizinci fıkra ile ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınması nedeniyle sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler için işe giriş bildirgesi verilme süresinin bir ay olması, işten ayrılış bildirgesi verilme süresinin on gün olması nedeniyle yeni açılan işyerlerinde işe başlatılan ancak bir aylık süre dolmadan işten çıkarılan sigortalıların işten ayrılış bildirimlerinin de bir aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden onuncu güne kadar işverenlerce verilmesi sağlanmıştır.

Diğer taraftan, işten ayrılış bildirgesi, işten ayrılış tarihini takip eden on gün içinde verilmekte olup işverenler yanlışlıkla verdiklerini işten ayrılış bildirgesini on gün içinde e-sigorta yoluyla silebilmektedir.

İşverenlerin, işe giriş bildirgesini belirlenen sürede e-sigorta yoluyla silememeleri halinde ünitelere yazılı olarak müracaat ederek işe başlatmadıkları sigortalıların işe giriş bildirgesini her zaman sildirmeleri mümkün bulunmaktadır.

İSTİHDAM POLİTİKASI ETKİLENİR

SGK'nın uyarı duyurusunda, "Sigortalı işe giriş bildirgesi ve işten ayrılış bildirgesi istihdam sayılarının ve istihdam politikalarının belirlenmesinde takip edilen önemli kriterlerden biri olup işverenlerin yanlış yaptıkları bildirimlerin düzeltilmesi hususu önem arzetmektedir" cümlesiyle yapılan eksik bildirimlerin istihdam politikalarını etkileyebileceğine dikkat çekildi.

SGK duyurusunda 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 17nci madde teşviğinden yararlanmak için sigortalının işe girdiği tarihten en az bir gün önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması gerekmekte olup bu teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin öncelikle Türkiye İş Kurumumun internet adresi üzerinden sigortalının işsiz olarak kaydını yaptırmaları daha sonra işe giriş bildirgesi düzenleyerek e-sigorta yoluyla Kurumumuza vermeleri gerekmektedir denildi.

Bu haber toplam 2069 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 19:17
  • Yeniköy’de arsa satışı19 Nisan 2017 Çarşamba 16:57
  • Ne sendika ne işveren.. Türpraş'ta taviz yok19 Nisan 2017 Çarşamba 14:46
  • Kocaeli Büyükşehir’de bu yerler kiralandı19 Nisan 2017 Çarşamba 14:12
  • O yapılara yıkım ve ceza19 Nisan 2017 Çarşamba 13:26
  • 40 günde bitirilmesi gereken işe 10 teklif19 Nisan 2017 Çarşamba 11:49
  • "Kocaeli’de sayı 19 bin 667 kişi arttı"19 Nisan 2017 Çarşamba 11:48
  • Gübretaş işçisi kararlı: Kabul etmiyoruz19 Nisan 2017 Çarşamba 11:09
  • Milyonlarca borçluyu ilgilendiren 70 milyar liralık yapılandırma19 Nisan 2017 Çarşamba 09:31
  • Güzeloğlu: “Turizmde yapılacak daha çok iş var”19 Nisan 2017 Çarşamba 09:20
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti