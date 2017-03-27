SGK ve medikal sektörü Kocaeli'de buluşuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliğiyle medikal sektörünü yakından ilgilendiren ‘SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi’ bilgilendirme çalıştayı düzenlendi.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı çalıştayda önemli kararlar alındı

SGK ve Kocaeli Ticaret Odası işbirliğiyle medikal sektörünü yakından ilgilendiren ‘SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi’ bilgilendirme toplantısı 24- 25 Mart 2017 tarihleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Sektöre dair önemli kararların alındığı çalıştaya, 400’ü aşkın sektör temsilcisi katıldı. 2 gün süren çalıştay önemli sonuçlarla kapandı.

SGK VE SEKTÖRDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ev sahipliği yaptığı çalıştayın açılış toplantısına; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Operatör Dr. Orhan Koç, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzman Doktor Gazi Alataş, Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfi Aydın, SGK Kocaeli İl Müdürü Nurettin Nacar, Kocaeli Sağlık Sosyal Güven Merkez Müdürü Bükey Kolaylı, SGK Daire Başkanları, 29 İlin Sağlık SGK Müdürleri katıldı.

İLAÇ ALIR GİBİ TIBBİ MALZEME ALINABİLECEK

Çalıştayın açılış konuşmasını Kocaeli Sağlık Sosyal Güven Merkez Müdürü Bükey Kolaylı yaptı. Toplantının sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan ve amacına ulaşması için tüm dinamiklerin salonda yer aldığını ifade etti.

Kolaylı, sözü SGK İl Müdürü Nurettin Nacar’a bıraktı. Nacar konuşmasında, “Tıbbi malzeme sözleşmesi 02.01 2017 tarihi itibariyle başlamıştır ve müracaatlar devam etmektedir. Bu güne kadar Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimizden 100 satış merkezi ile sözleşme yapmış bulunmaktayız. Bu ayın sona kadar da devam edecek. Sözleşme yapmayan arkadaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Hüseyin Gezer de konuşmasında, “Yürürlüğe girecek sözleşme ile tıbbi malzemelerin halka reçete karşılında ilaç gibi temin edilmesinin temeli atıldı. Nisan ayı itibariyle yürürlüğe girecek. Vatandaşlar artık ilaç alır gibi tıbbi malzeme alabilecek. Bu hizmet için hazırız” ifadelerine yer verdi.

‘ARTIK HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRÜYORUZ’

Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfi Aydın da konuşmasında, “Bu toplantı ülkemiz için bir bayram. Daha düne bakacak olursak İstanbul'daki talebelik dönemlerimizde hatırlarız SGK olmadan önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı vardı. Vatandaşlar yan yana 2 eczane olsa bile ilacını alamaz, muayene bile olamazdı. Gece uyumayıp hastane kuyruklarında sıra beklerdi. Gençler bilmez ama hamdolsun bunlar hep kalktı. Teknolojinin getirdiği kolaylıkları ülkemize kazandırıyoruz. 2006’da SGK'nın birleşmesi ile birlikte önemli bir altyapıya geçmeyi hedefliyoruz ve “Medula” bugün ülkemizin değil, Dünyanın gözbebeği bir yapıya kavuşmuş oldu. Biz artık hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz” dedi.

‘BU TOPLANTININ KOCAELİ’DEN BAŞLAMASI ÇOK ÖNEMLİ’

Çalıştayın son konuşmasını gerçekleştiren Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzman Doktor Gazi Alataş ise, “Bu toplantının Kocaeli'den başlaması çok önemli. Yeni bir sürece başlıyoruz. İlaç sektörü önemli bir konu ama daha önemlisi medikal malzeme sektörü. Biraz sıkıntıları olan bir sektör. Ve hedefimiz bu alanı kolaylaştırmak ve vatandaşlarımızın istediği malzemelere ulaşmasını sağlamak” dedi. Konuşmaların ardından ‘SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi’ hakkında genel sunum, MEDULA Tıbbi Malzeme Ödeme Web ekranları hakkında genel sunum yapıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise katılımcıların soruları cevaplandı.