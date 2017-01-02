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SGK yeniden yapılandırma ödemelerinde süreyi uzattı

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SGK yeniden yapılandırma ödemelerinde süreyi uzattı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle son ödeme tarihi bugün olan prim ve diğer tüm alacaklarının süresini 9 Ocak Pazartesi gününe kadar uzattı.

SGK açıklamasında, borçlarını yapılandıran mükelleflerin son ödeme sürelerinin 2 Ocak mesai bitimine kadar olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, SGK ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşadığı ve prim tahsilatlarında aksaklıklar olduğu kaydedilerek şöyle denildi: 

"Bilindiği üzere, Kurumumuz alacaklarının tahsiline ilişkin peşin ödemeler ve ilk taksit ödemelerinin bugün son günüydü. 02/01/2017 pazartesi günü (bugün), Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur.Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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