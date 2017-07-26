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SGK'dan flaş açıklama! Özel hastanelerde yeni dönem

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SGK'dan flaş açıklama! Özel hastanelerde yeni dönem
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelere elektronik sicil uygulamaya hazırlanıyor. Pilot uygulama Eskişehir'deki özel hastanelerde başladı.

2018'de tüm ülkeye yayılması planlanan uygulamayla MR'ı olmayan hastane MR faturası, tomografisi olmayan hastane tomografi faturası kesemeyecek. Konuyla ilgili bilgi veren SGK yetkilisi şunları söyledi: "Kurumla sözleşme yapan özel hastanelerin artık bir elektronik sicil kaydı olacak. Bu kayıt hastanenin fiziki kapasitesini, laboratuvarını, röntgenini, tüm tıbbi cihazlarını, doktorunu, hemşiresini, soruşturmalarını, teftişlerini, hasta memnuniyetlerini, aldığı cezaları, hukuksal davaları, başarıları, klinik etkinliklerini kapsayacak." Aynı yetkili, "Bundan sonra sözleşme öncesinde elektronik sicil kayıtlarına bakacağız. Diyeceğiz ki 'hastanenizden şu şu alanlardan çok şikâyet geliyor, düzenleme yapın', "yolsuzluk olmuş düzenleme yapmalısın.' Tomografisi olmayan hastane tomografi faturası kesemeyecek.

KAYNAK: TAKVİM

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